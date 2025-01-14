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Posted 14 января, 03:09

Published 14 января, 03:09

Modified 14 января, 03:11

Updated 14 января, 03:11

Мошенники пишут пермякам под видом сотрудников Минприроды

Мошенники пишут пермякам под видом сотрудников Минприроды

14 января 2025, 03:09
Фото: Изображение Midjourney.
Они собирают личные данные.

Мошенники начали писать жителям Пермского края от имени сотрудников регионального Минприроды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи рассылок с фейковых аккаунтов были зафиксированы вчера, 13 января. «Мошенники пытаются заполучить личные данные, привлечь внимание или даже получить финансовую выгоду. Призываем вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — пишет министерство.

Тем, кто получил сообщение от якобы сотрудника Минрироды, рекомендуют не отвечать и заблокировать отправителя.

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#Минприроды#Мошенники#Минприроды Прикамья
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