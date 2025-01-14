Мошенники пишут пермякам под видом сотрудников Минприроды

Случаи рассылок с фейковых аккаунтов были зафиксированы вчера, 13 января. «Мошенники пытаются заполучить личные данные, привлечь внимание или даже получить финансовую выгоду. Призываем вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — пишет министерство.