Мошенники пишут пермякам под видом сотрудников Минприроды

Posted 14 января, 03:09
Published 14 января, 03:09
Modified 14 января, 03:11
Updated 14 января, 03:11
Мошенники начали писать жителям Пермского края от имени сотрудников регионального Минприроды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Случаи рассылок с фейковых аккаунтов были зафиксированы вчера, 13 января. «Мошенники пытаются заполучить личные данные, привлечь внимание или даже получить финансовую выгоду. Призываем вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — пишет министерство.
Тем, кто получил сообщение от якобы сотрудника Минрироды, рекомендуют не отвечать и заблокировать отправителя.