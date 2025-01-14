На исторической аптеке в центре Перми появится архитектурная подсветка

Posted 14 января, 08:26
Published 14 января, 08:26
Modified 14 января, 08:27
Updated 14 января, 08:27
Художественно-архитектурную подсветку установят на фасаде исторического здания по ул. Ленина, 30 в Перми. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение работ стоимостью 8,7 млн рублей. На акт, опубликованный на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, первым обратил внимание «Новый компаньон».
Выдано положительное заключение на проект, разработанный ООО «Дюрэй Инжиниринг», которым предусмотрено обеспечение сохранности здания, признанного объектом культурного наследия «Аптека земская» при устройстве архитектурной подсветки.
Обследование здания показало, что его наружные стены находятся в работоспособном состоянии, состояние фасадов оценивается как удовлетворительное. Планируемые работы будут включать монтаж навесного шкафа управления наружным освещением, электрических коробок, светильников, кронштейнов, заземляющих устройств, прокладку электрических кабелей и окраску металлических элементов системы подсветки фасадов.
В текущем уровне цен (оценка на четвёртый квартал 2024 года) стоимость работ с учётом непредвиденных трат оценивается в 8,7 млн рублей.
Кирпичное здание было построено на рубеже XVIII–XIX веков как жилой дом мещанина Калашникова. Современный вид приобрело после нескольких реконструкций в XIX веке. В нём разместилась первая губернская аптека, которая в течение многих лет оставалась единственной в Перми. В феврале 1812 года содержание аптеки было принято в распоряжение Приказа общественного призрения. В
В 1993-м была принята под охрану государства как памятник архитектуры и градостроительства «Здание земской аптеки». В настоящее время часть здания находится в собственности АО «Омега», используется по первоначальному назначению — под аптеку и магазин оптики.
В 2025 году в Перми в тестовом режиме запустят новую архитектурную подсветку на части исторических зданий. Подсвечивать архитектурные элементы будут с помощью проекторов, установленных на расстоянии от зданий. Сейчас такая технология в Перми не применяется, сообщил мэр города Эдуард Соснин во время прямого эфира 16 декабря минувшего года.