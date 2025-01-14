На исторической аптеке в центре Перми появится архитектурная подсветка

В 2025 году в Перми в тестовом режиме запустят новую архитектурную подсветку на части исторических зданий. Подсвечивать архитектурные элементы будут с помощью проекторов, установленных на расстоянии от зданий. Сейчас такая технология в Перми не применяется, сообщил мэр города Эдуард Соснин во время прямого эфира 16 декабря минувшего года.