Налоговая закрыла ИП скончавшегося экс-депутата и фокусника Владимира Данилина

Posted 14 января, 02:37
Published 14 января, 02:37
Modified 14 января, 02:39
Updated 14 января, 02:39
В пятницу, 10 января, налоговая служба прекратила статус индивидуального предпринимателя бывшего депутата пермского краевого парламента и известного фокусника Владимира Данилина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Артист зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2018 году. Основной вид ИП — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Под указанным ИП в 2023 году Владимир Данилин получил госконтракт на 53 тыс. рублей за одно выступление от краевого центра в сфере реализации культуры.
Владимир Данилин ушел из жизни 30 декабря 2024 года в возрасте 73 лет. Он был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион». Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР. В 2011 году иллюзиониста избрали депутатом законодательного собрания Прикамья. Он присоединился к фракции «Единая Россия». Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств. Также он являлся художественным руководителем и режиссером своего театра.