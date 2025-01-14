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Posted 14 января, 02:37

Published 14 января, 02:37

Modified 14 января, 02:39

Updated 14 января, 02:39

Налоговая закрыла ИП скончавшегося экс-депутата и фокусника Владимира Данилина

Налоговая закрыла ИП скончавшегося экс-депутата и фокусника Владимира Данилина

14 января 2025, 02:37
Фото: пресс-служба театра «Данилин»..
Сюжет
Депутаты
Иллюзиониста не стало 30 декабря 2024 года.

В пятницу, 10 января, налоговая служба прекратила статус индивидуального предпринимателя бывшего депутата пермского краевого парламента и известного фокусника Владимира Данилина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Артист зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2018 году. Основной вид ИП — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Под указанным ИП в 2023 году Владимир Данилин получил госконтракт на 53 тыс. рублей за одно выступление от краевого центра в сфере реализации культуры.

Владимир Данилин ушел из жизни 30 декабря 2024 года в возрасте 73 лет. Он был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион». Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР. В 2011 году иллюзиониста избрали депутатом законодательного собрания Прикамья. Он присоединился к фракции «Единая Россия». Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств. Также он являлся художественным руководителем и режиссером своего театра.

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#Культура#Депутаты#Налоговая#ИП
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