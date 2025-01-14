Налоговая закрыла ИП скончавшегося экс-депутата и фокусника Владимира Данилина

Владимир Данилин ушел из жизни 30 декабря 2024 года в возрасте 73 лет. Он был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион». Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР. В 2011 году иллюзиониста избрали депутатом законодательного собрания Прикамья. Он присоединился к фракции «Единая Россия». Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств. Также он являлся художественным руководителем и режиссером своего театра.