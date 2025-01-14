Некоторые спали на полу: пассажиры 14 часов ждали своего рейса из Баку в Пермь

Один из пассажиров рассказал нашим коллегам из 59.ru, что на борту авиалайнера должны были находиться 100 человек, среди которых есть и дети. Однако компания «ИрАэро», выполнявшая рейс IO 484 «Баку — Пермь», даже не предоставила туристам гостиницу. Некоторые люди спали прямо на полу в здании терминала. Представители перевозчика обеспечили путешественников водой и едой только через несколько часов, а затем якобы сбежали. Пермяк рассказал журналистам, что «ИрАэро» не предоставила отель, потому что, со слов представителей, «они все заняты». Поначалу в компании объясняли, что причиной задержки стал туман, хотя другие самолеты приземлялись и взлетали.