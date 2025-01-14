Некоторые спали на полу: пассажиры 14 часов ждали своего рейса из Баку в Пермь

Posted 14 января, 12:27
Published 14 января, 12:27
Modified 14 января, 12:29
Updated 14 января, 12:29
Пермяки, возвращавшиеся в родной город из Баку, застряли в аэропорту на 14 часов. Самолет должен был вылететь в 23:55.
Один из пассажиров рассказал нашим коллегам из 59.ru, что на борту авиалайнера должны были находиться 100 человек, среди которых есть и дети. Однако компания «ИрАэро», выполнявшая рейс IO 484 «Баку — Пермь», даже не предоставила туристам гостиницу. Некоторые люди спали прямо на полу в здании терминала. Представители перевозчика обеспечили путешественников водой и едой только через несколько часов, а затем якобы сбежали. Пермяк рассказал журналистам, что «ИрАэро» не предоставила отель, потому что, со слов представителей, «они все заняты». Поначалу в компании объясняли, что причиной задержки стал туман, хотя другие самолеты приземлялись и взлетали.
В «ИрАэро» сообщили изданию, что рейс задержали из-за «неблагоприятных погодных условий» в Азербайджане. «Согласно нормативным документам, все пассажиры задержанного рейса своевременно получали питание и воду. Все это время пассажиры после регистрации находились в „чистой“ зоне аэропорта», — ответили порталу 59.ru в компании. В 12:12 пассажир рассказал, что людей пригласили на борт, и самолет готовится ко взлету. Сейчас, судя по онлайн-табло аэропорта «Пермь», воздушное судно уже приземлилось в пункте назначения.