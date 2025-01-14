Нормативность дорожной сети Югры составляет 88%

Posted 14 января, 18:34
Published 14 января, 18:34
Modified 14 января, 18:34
Updated 14 января, 18:34
Ислаев подчеркнул, что в соответствии с поручением губернатора были пересмотрены подходы к развитию муниципальных дорог, увеличено финансирование и создана новая комплексная программа. Он также добавил, что транспортная доступность обеспечивается постоянно, это касается даже удаленных и труднодоступных территорий региона. Об этом пишет «Российская газета».
В зимний период возводятся автозимники и ледовые переправы, а летом для пассажиров по доступным ценам работает речной транспорт. Водные маршруты очень популярны, поэтому власти активно работают над обновлением такого транспорта.
Регион также активно развивает авиаперевозки: функционируют девять аэропортов. Для повышения доступности полетов предоставляются субсидии из регионального бюджета, а также расширяется сеть внутренних и межрегиональных авиаперевозок.
Азат Ислаев отметил, что строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута идет опережающими темпами, поэтому его завершение ожидается к концу 2025 года. Этот крупный проект включает 8 искусственных сооружений, в том числе мост через Обь протяженностью 1758 метров, три путепровода, четыре моста и 43 километра автодорог. Работы идут круглосуточно, задействовано 750 рабочих и 200 единиц техники.
Новый мост существенно разгрузит дорожную сеть города, направив транспортные потоки в обход города, ускорит путь граждан и грузового транспорта, обеспечит альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесного транспорта. Он возьмет на себя основную нагрузку таких транспортных коридоров, как Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск.
После завершения этого проекта планируется начать проектирование ещё одного моста через Обь — у поселка Андра. Его задача — объединить Ямал и Урал, уменьшить на маршруте Екатеринбург — Надым пробег на 500 километров, сократить время в пути на 4-5 часов, как для населения, так и для доставки грузов на нефтегазовые месторождения.