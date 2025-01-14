Нормативность дорожной сети Югры составляет 88%

После завершения этого проекта планируется начать проектирование ещё одного моста через Обь — у поселка Андра. Его задача — объединить Ямал и Урал, уменьшить на маршруте Екатеринбург — Надым пробег на 500 километров, сократить время в пути на 4-5 часов, как для населения, так и для доставки грузов на нефтегазовые месторождения.