Пермский край попал в ТОП-7 спроса по санаторным путевкам в России

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Пермского края осенью 2024 года отдохнули 42,3 тысячи человек. Это шестой показатель в стране. Отдыхающие провели в санаториях в среднем по 7 дней и заплатили за путевку 4,4 тысячи рублей в сутки.