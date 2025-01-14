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Posted 14 января, 14:46

Published 14 января, 14:46

Modified 14 января, 14:47

Updated 14 января, 14:47

Осенью 2024 года в санаториях Пермского края отдохнули 42,3 тысячи человек

Пермский край попал в ТОП-7 спроса по санаторным путевкам в России

14 января 2025, 14:46

Осенью 2024 года в санаториях Пермского края отдохнули 42,3 тысячи человек

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Рейтинг
Осенью 2024 года в санаториях региона отдохнули 42,3 тысячи человек

Пермский край оказался шестым в России по востребованности среди любителей санаторного отдыха. Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха осенью прошлого года. Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях.

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Пермского края осенью 2024 года отдохнули 42,3 тысячи человек. Это шестой показатель в стране. Отдыхающие провели в санаториях в среднем по 7 дней и заплатили за путевку 4,4 тысячи рублей в сутки.

В первую десятку популярности по числу отдохнувших в санаториях также вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, Тюменская и Челябинская области.

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья подвела результаты работы санаториев России за 2023 года, составив рейтинг лучших здравниц страны. Санаторий «Ключи» из Суксунского округа одержал второе место в номинации «ТОП-10 здравниц России по эффективности бизнеса», а «Усть-Качка» расположился на десятом месте по масштабу бизнеса, рассказали в Минтуризма Прикамья.

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#Рейтинг#Здравоохранение#Санаторий#Санатории
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