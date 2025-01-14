Пермский край попал в ТОП-7 спроса по санаторным путевкам в России

Posted 14 января, 14:46
Published 14 января, 14:46
Modified 14 января, 14:47
Updated 14 января, 14:47
Пермский край оказался шестым в России по востребованности среди любителей санаторного отдыха. Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха осенью прошлого года. Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях.
По данным Санатории-России.рф, в санаториях Пермского края осенью 2024 года отдохнули 42,3 тысячи человек. Это шестой показатель в стране. Отдыхающие провели в санаториях в среднем по 7 дней и заплатили за путевку 4,4 тысячи рублей в сутки.
В первую десятку популярности по числу отдохнувших в санаториях также вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, Тюменская и Челябинская области.
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья подвела результаты работы санаториев России за 2023 года, составив рейтинг лучших здравниц страны. Санаторий «Ключи» из Суксунского округа одержал второе место в номинации «ТОП-10 здравниц России по эффективности бизнеса», а «Усть-Качка» расположился на десятом месте по масштабу бизнеса, рассказали в Минтуризма Прикамья.