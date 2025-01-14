ФАС выявила картель на сумму более 1 млрд рублей при поставке лекарств

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Компании, центральные офисы которых находятся в Москве, подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. «Организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП», — отмечают антимонопольщики.