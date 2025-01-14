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Posted 14 января, 13:12

Published 14 января, 13:12

Modified 14 января, 13:26

Updated 14 января, 13:26

В Пермском крае выявлен картельный сговор на сумму более 1 млрд рублей

ФАС выявила картель на сумму более 1 млрд рублей при поставке лекарств

14 января 2025, 13:12
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае выявлен картельный сговор на сумму более 1 млрд рублей

Сговор организовали ООО «Примафарм» и ООО «Профарм».

ФАС выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Подробности сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в Пермском крае и еще 53 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Компании, центральные офисы которых находятся в Москве, подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. «Организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП», — отмечают антимонопольщики.

Предварительная оценка общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 млрд 58 млн 756 тыс. 952 рубля.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

В январе Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольное ведомство обратился предприниматель, обвинивший эту компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления опор воздушных линий электропередач.

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#Экономика#Пермь#Лекарства#Картельный сговор#Сговор#Медикаменты
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