ФАС выявила картель на сумму более 1 млрд рублей при поставке лекарств

Posted 14 января, 13:12
Published 14 января, 13:12
Modified 14 января, 13:26
Updated 14 января, 13:26
ФАС выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Подробности сообщает пресс-служба Пермского УФАС.
Торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в Пермском крае и еще 53 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Компании, центральные офисы которых находятся в Москве, подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. «Организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП», — отмечают антимонопольщики.
Предварительная оценка общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 млрд 58 млн 756 тыс. 952 рубля.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
В январе Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольное ведомство обратился предприниматель, обвинивший эту компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления опор воздушных линий электропередач.