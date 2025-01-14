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Posted 14 января, 06:23

Published 14 января, 06:23

Modified 14 января, 07:25

Updated 14 января, 07:25

В Перми УК оштрафована за нарушения в содержании дома на Щербакова, 25

Пермскую УК оштрафовали за плохое содержание многоквартирной двухэтажки

14 января 2025, 06:23
Фото: Google Maps.

В Перми УК оштрафована за нарушения в содержании дома на Щербакова, 25

Сюжет
Коммунальный рай
Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми обнаружила нарушения в деятельности управляющей компании. Установлено, что организация не исполняла правила и нормы технической эксплуатации многоквартирного жилого дома по ул. Александра Щербакова, 25. Она ненадлежащим образом содержала общее имущество.

По результатам проверки по постановлению прокурора управляющая компания привлечена к административному штрафу в размере 125 тыс. рублей. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Устранение нарушений взято на контроль районной прокуратуры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По информации на ресурсе Домклик, двухэтажный дом на Щербакова, 25 был построен в 1956 году. В качестве управляющей компании указано ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие „Городское коммунальное тепловое хозяйство“» (ПМУП ГКТХ). Один из прошлых руководителей ПМУП «ГКТХ» Александр Стряпунин в октябре уволился с поста спустя неделю работы.

Перестановки в управляющей организации начались после того, как в конце февраля прошлого года предыдущего директора Людмилу Осинцеву арестовали и отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки. В июне ее перевели под домашний арест. Следствие полагает, что пермячка получила 6,8 млн рублей от руководства ООО «Эверест». Организация должна была выполнить работы для ПМУПа, но не сделала их.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Прокуратура#Управляющая компания
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