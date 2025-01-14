Пермскую УК оштрафовали за плохое содержание многоквартирной двухэтажки

Перестановки в управляющей организации начались после того, как в конце февраля прошлого года предыдущего директора Людмилу Осинцеву арестовали и отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки. В июне ее перевели под домашний арест. Следствие полагает, что пермячка получила 6,8 млн рублей от руководства ООО «Эверест». Организация должна была выполнить работы для ПМУПа, но не сделала их.