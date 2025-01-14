Пермячку арестовали на восемь суток за пьяный дебош на главном вокзале края

11 января 33-летняя пермячка находилась на вокзале, при этом не ориентируясь в пространстве. По ее словам, в тот день она выпила три бутылки спиртного и пошла гулять, прихватив добавки. Проходя мимо вокзала, захотела в туалет. Посетив уборную, она пошла в зал ожидания, где продолжила пить. При этом громко материлась.