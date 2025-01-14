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Posted 14 января, 05:41

Published 14 января, 05:41

Modified 14 января, 05:43

Updated 14 января, 05:43

Пермячку арестовали на восемь суток за пьяный дебош на главном вокзале края

Пермячку арестовали на восемь суток за пьяный дебош на главном вокзале края

14 января 2025, 05:41
Фото: телеграм-канал «Полиция На Транспорте».
Женщина пила спиртное и материлась в зале ожидания.

Женщина получила восемь суток ареста за пьяный дебош на вокзале Пермь-II. Ее задержали в зале ожидания, сообщает телеграм-канал «Полиция На Транспорте».

11 января 33-летняя пермячка находилась на вокзале, при этом не ориентируясь в пространстве. По ее словам, в тот день она выпила три бутылки спиртного и пошла гулять, прихватив добавки. Проходя мимо вокзала, захотела в туалет. Посетив уборную, она пошла в зал ожидания, где продолжила пить. При этом громко материлась.

В зале ожидания ее и задержали полицейские. Ее направили женщину на медицинское освидетельствование, однако доставленная отказалась от прохождения экспертизы.

В отношении нарушительницы правоохранители составили три административных протокола: по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. До рассмотрения административных материалов женщину поместили в специальное помещение для задержанных.

Дзержинский районный суд города Перми 13 января вынес ей наказание в виде штрафа и восьми суток ареста. В прошлом году женщина восемь раз привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

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#Пермь 2#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Дебош#Пьяный дебош
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