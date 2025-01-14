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Posted 14 января, 05:02

Published 14 января, 05:02

Modified 14 января, 05:04

Updated 14 января, 05:04

В Пермском крае вновь растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Пермяки с ОРВИ после праздников стали чаще обращаться к врачам

14 января 2025, 05:02
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае вновь растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Ситуацию контролирует краевой Роспотребнадзор.

В Пермском крае выросло еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике, за прошлую неделю, с 6 по 12 января, в регионе зарегистрировано 8 тыс. 184 случая заражения простудными заболеваниями. Неделей ранее было менее 5,9 тыс. таких пациентов — это объясняется периодом новогодних выходных.

Эпидемический порог в Прикамье не превышен. По данным лабораторного мониторинга специалистов управления регионального Роспотребнадзора, среди больных с симптомами ОРВИ в основном циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, а также регистрируются единичные находки вируса гриппа. Ситуация с заболеваемостью людей и циркуляцией возбудителей инфекции находится на контроле краевого Роспотребнадзора.

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#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви#Статистика
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