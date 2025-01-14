Пермяки с ОРВИ после праздников стали чаще обращаться к врачам

Эпидемический порог в Прикамье не превышен. По данным лабораторного мониторинга специалистов управления регионального Роспотребнадзора, среди больных с симптомами ОРВИ в основном циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, а также регистрируются единичные находки вируса гриппа. Ситуация с заболеваемостью людей и циркуляцией возбудителей инфекции находится на контроле краевого Роспотребнадзора.