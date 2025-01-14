Пермяки с ОРВИ после праздников стали чаще обращаться к врачам

Posted 14 января, 05:02
Published 14 января, 05:02
Modified 14 января, 05:04
Updated 14 января, 05:04
В Пермском крае выросло еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике, за прошлую неделю, с 6 по 12 января, в регионе зарегистрировано 8 тыс. 184 случая заражения простудными заболеваниями. Неделей ранее было менее 5,9 тыс. таких пациентов — это объясняется периодом новогодних выходных.
Эпидемический порог в Прикамье не превышен. По данным лабораторного мониторинга специалистов управления регионального Роспотребнадзора, среди больных с симптомами ОРВИ в основном циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, а также регистрируются единичные находки вируса гриппа. Ситуация с заболеваемостью людей и циркуляцией возбудителей инфекции находится на контроле краевого Роспотребнадзора.