Пермяки в 2024 году стали меньше рожать и чаще умирать, чем годом ранее

Posted 14 января, 09:03
Published 14 января, 09:03
Modified 14 января, 12:13
Updated 14 января, 12:13
Демографическая ситуация в январе–октябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края, сообщают в Пермьстате.
Так, за десять месяцев в Прикамье родилось 18 тыс. 199 малышей, что на 853 меньше, чем годом ранее. Тогда на свет появилось 19 тыс. 52 юных пермяка.
В январе–октябре 2024 года в крае умерли 29 тыс. 22 человека, что на 1498 больше, чем годом ранее (27 тыс. 524 умерших).
За указанный период отмечалось снижение как числа зарегистрированных браков (с 13 тыс. 948 до 13 тыс. 26), так и количества разводов (с 10 тыс. 28 до 9 тыс. 459).
Миграционная ситуация в январе–октябре 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. При снижении общего объёма миграции на 12,8%, отток населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в 4,1 раза и составил 397 человек. Так, прибыли в Пермский край 46 тыс. 418 человек, а уехали из него 46 тыс. 815 человек. Заметим, что внутрироссийская миграция складывается не в пользу Прикамья — выбывших на 2090 больше.
Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, миграционный отток в который составил 324 человека, Санкт-Петербург (306 человек), Свердловскую область (256 человек), Удмуртскую Республику (202 человека), Московскую и Тюменскую область (193 и 166 человек соответственно), Республику Татарстан (144 человека) и Москву (137 человек).
В то же время международная миграция характеризуется большим количеством прибывших (на 1693 человека), чем убывших. Основная масса прибывших, традиционно, из стран СНГ — 2765 из 3475 человек.
Ранее сообщалось, что естественная убыль населения Прикамья за январь–октябрь 2024 года на 2,35 тыс. человек выше, чем в 2023 году, следует из опубликованных Росстатом данных. За десять месяцев прошлого года в Пермском крае родилось 18 199 младенцев (19 050 в 2023 году), младенческая смертность в регионе составила 78 случаев (76 в 2023 году).