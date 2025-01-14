Пермяки в 2024 году стали меньше рожать и чаще умирать, чем годом ранее

Миграционная ситуация в январе–октябре 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. При снижении общего объёма миграции на 12,8%, отток населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в 4,1 раза и составил 397 человек. Так, прибыли в Пермский край 46 тыс. 418 человек, а уехали из него 46 тыс. 815 человек. Заметим, что внутрироссийская миграция складывается не в пользу Прикамья — выбывших на 2090 больше.