Пермяков предупреждают о метели

Posted 14 января, 11:11
Published 14 января, 11:11
Modified 14 января, 11:12
Updated 14 января, 11:12
По данным Пермского ЦГМС 15 января в отдельных районах Пермского края прогнозируется низовая метель. Прогноз распространили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Будьте внимательными и осторожными.
По данным Пермского ЦГМС 14 января в отдельных районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.