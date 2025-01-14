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Posted 14 января, 11:11

Published 14 января, 11:11

Modified 14 января, 11:12

Updated 14 января, 11:12

Завтра, 15 января, в Пермском крае прогнозируется низовая метель

Пермяков предупреждают о метели

14 января 2025, 11:11
Фото: 1MI.

Завтра, 15 января, в Пермском крае прогнозируется низовая метель

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

По данным Пермского ЦГМС 15 января в отдельных районах Пермского края прогнозируется низовая метель. Прогноз распространили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Будьте внимательными и осторожными.

По данным Пермского ЦГМС 14 января в отдельных районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

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#Происшествия#Пермь#Погода#Метель
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