Прокуратура требует привлечь к ответственности собственника утонувшего танкера

Posted 14 января, 10:01
Published 14 января, 10:01
Modified 14 января, 10:03
Updated 14 января, 10:03
Новороссийская транспортная прокуратура требует привлечь к административной ответственности пермское ООО «Кама Шиппинг» — владельца затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на своих кубанских коллег и картотеку Арбитражного суда Краснодарского края.
Иски к пермской компании также подало ФГБУ «Морспасслужба». Третьим лицом по делу выступает ЗАО «Волгатранснефть» — владелец второго затонувшего танкера «Волгонефть-239».
Ранее стало известно, что налоговые органы приостановили операции по счетам пермского ООО «Кама шиппинг» — владельца танкера «Волгонефть 212», затонувшего в шторме в Черном море в декабре прошлого года.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. В результате тонны нефтепродуктов попали в море. Также погиб один из матросов «Волгонефти 212», других членов экипажа удалось спасти. Капитаны танкеров отправлены под домашний арест и в СИЗО до 17 февраля нынешнего года. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются и по сей день, волонтеры наравне с сотрудниками МЧС пытаются спасти птиц и очистить берега.