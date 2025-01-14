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Posted 14 января, 10:01

Published 14 января, 10:01

Modified 14 января, 10:03

Updated 14 января, 10:03

Прокуратура требует привлечь к ответственности собственника танкера «Волгонефть»

Прокуратура требует привлечь к ответственности собственника утонувшего танкера

14 января 2025, 10:01
Фото: ЧП Крым.

Прокуратура требует привлечь к ответственности собственника танкера «Волгонефть»

Танкер «Волгонефть-212» затонул в Черном море в декабре 2024 года.

Новороссийская транспортная прокуратура требует привлечь к административной ответственности пермское ООО «Кама Шиппинг» — владельца затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на своих кубанских коллег и картотеку Арбитражного суда Краснодарского края.

Иски к пермской компании также подало ФГБУ «Морспасслужба». Третьим лицом по делу выступает ЗАО «Волгатранснефть» — владелец второго затонувшего танкера «Волгонефть-239».

Ранее стало известно, что налоговые органы приостановили операции по счетам пермского ООО «Кама шиппинг» — владельца танкера «Волгонефть 212», затонувшего в шторме в Черном море в декабре прошлого года.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. В результате тонны нефтепродуктов попали в море. Также погиб один из матросов «Волгонефти 212», других членов экипажа удалось спасти. Капитаны танкеров отправлены под домашний арест и в СИЗО до 17 февраля нынешнего года. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются и по сей день, волонтеры наравне с сотрудниками МЧС пытаются спасти птиц и очистить берега.

#Происшествия#Прокуратура#Кораблекрушение#Кораблекрушения#Танкер
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