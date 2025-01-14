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Posted 14 января, 02:00

Published 14 января, 02:00

Modified 14 января, 11:16

Updated 14 января, 11:16

«Просто я живу на улице Леннона». Как пермяки покорили рунет рок-топонимами

«Просто я живу на улице Леннона». Как пермяки покорили рунет рок-топонимами

14 января 2025, 02:00
Фото: Вячеслав Димов. Вконтакте.
В Пермском крае обнаружили улицы имени Курта Кобейна и Джона Леннона. Нет, это не фейк.

На какой улице вы живете? Мы готовы поспорить, что она носит название, связанное с советской историей. Возможно, с историей царской России. В самом крайнем случае, название вашей улицы связано с каким-то недавним прошлым. Но что, если мы скажем вам, что в нашем регионе есть место по настоящему бунтарской топонимике?

Ул. Курта Кобейна

Фото: скриншот с «Яндекс.Карт»

Улицу с таким названием обнаружили интернет-пользователи. Находку растащили по множеству юмористических пабликов в телеграме. Улица находится в Добрянском городском округе, урочище Зыковское поле — это дачная территория на берегу Чусовой.

«Наименование улице присвоено на основании постановления администрации Краснослудского сельского поселения от 27 сентября 2018 года. Данная улица находится вне границ населённого пункта на землях сельскохозяйственного назначения. Согласно государственному адресному реестру на улице расположено два дома», — сообщали «Зори Плюс» со ссылкой на администрацию Добрянского округа.

Фото: скриншот с Авито

Улицу легко в 2ГИС и на «Яндекс.Картах». Пользователи сервисов не рекомендуют гулять по Кобейна с дробовиком (если вы понимаете, о чем мы) и иронизируют, что именно в Зыковском поле была написана легендарная композиция Smells Like Teen Spirit.

Ул. Джона Леннона

Фото: Вячеслав Димов. Вконтакте

После того, как улица Кобейна завирусилась в соцсетях, пользователи отыскали еще один рок-топоним на карте Пермского края — ул. Джона Леннона. Она находится в деревне Гора Хохловского сельского поселения. Судя по карте, место довольно приятное — берег Хохловского залива, небольшой полуостровок.

Фото: скриншот с Яндекс.Карт

На улице Леннона четыре дома. У них, кстати, есть индекс — 614505.

Ул. Высоцкого

Таких улиц в Пермском крае целых две. Одна находится в Чайковском — на северной окраине города. На ней расположено кафе и автобусная остановка.

Фото: скриншот с 2ГИС

Вторая — находится в деревне Гамы, что недалеко от Усть-Качки. На ней расположены коттеджи.

Фото: скриншот с Яндекс.Карт

Чичеринский мост

Имя пермского рок-музыканта Евгений Чичерина — основателя группы «Хмели-Сунели» — не раз пытались увековечить в топонимах. На доме, где жил рокер, поклонники писали: «Ул. Чичерина».

Фото: скриншот с 2ГИС

А в 2018 году в Перми появился мостик имени музыканта. Он проходит через речку Данилиха в сквере Каменских. Таким образом участники проекта «Малые реки развиваем вместе» решили почтить память Чичерина. Мостик можно найти в 2ГИС, а вот в Яндекс.Картах его нет.

Остановка Виктора Цоя

Фото: derzkiypisatel. Pikabu

Официально такой остановки нет — она называется Чайка в честь одноименного села и расположена в Уинском районе Пермского края. Но, по данным одного из пользователей Pikabu, пермяк по имени Азат самостоятельно решил «переименовать» остановочный комплекс. А местные власти и не против вроде как.

Ул. Армина Ван Бюрена

Фото: kyanische. Pikabu

Армин ван Бюрен — нидерландский музыкальный продюсер и диджей, обладатель многих именитых наград, включая ТОП 100 DJ по версии DJ Magazine, профильных наград Trancepodium и других. Занимал первое место по фанатскому голосованию в DJ Magazine с 2007 по 2010 год, и в 2012 году. Более 20 лет подряд с 2002 по 2023 входил в ТОП 5 лучших диджеев мира по версии TOP 100 DJ.

Казалось бы, что может его объединять с Пермским краем? Однако в 2015 году на Pikabu появился пост с фотографией деревенского дома, на котором висела адресная табличка с именем именитого диджея. По словам автора поста, дом находится в деревне Подволок Оханского района Пермского края. Ни 2ГИС, ни Яндекс.Карты не показывают этот адрес. Properm.ru может лишь предположить, что оригинальный адрес — личная инициатива владельца дома.

Ул. Марли

Фото: скриншот с Яндекс.Карт

Эта улица вполне настоящая, в отличие от предыдущей. Правда есть одно, но — она посвящена не знаменитому музыканту Бобу Марли, а побратиму поселка Майский — французскому городу Марли (ударение на последний слог). И расположена она в поселке Майский Краснокамского округа Пермского края.

Фото: nashural.ru

Соглашение об установлении побратимских отношений между Майским и Марли было подписано в 2009 году, в 2014 году подписан Акт побратания. Марли расположен в регионе Лотарингия, он является городом-спутником большой агломерации Метца (столицы Лотарингии).

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