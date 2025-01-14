«Просто я живу на улице Леннона». Как пермяки покорили рунет рок-топонимами

На какой улице вы живете? Мы готовы поспорить, что она носит название, связанное с советской историей. Возможно, с историей царской России. В самом крайнем случае, название вашей улицы связано с каким-то недавним прошлым. Но что, если мы скажем вам, что в нашем регионе есть место по настоящему бунтарской топонимике?