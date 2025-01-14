Пулеметчик из Нытвенского округа осенью погиб на СВО

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. Осенью 2022 года во время мобилизации для подготовки к военной службе и отправки в зону боевых действий было призвано более 300 тыс. россиян. О погибших участниках СВО в социальных сетях сообщают власти, а также родственники военнослужащих.