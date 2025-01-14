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Posted 14 января, 04:36

Published 14 января, 04:36

Modified 14 января, 04:39

Updated 14 января, 04:39

В Нытве простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Елисеем Мережниковым

Пулеметчик из Нытвенского округа осенью погиб на СВО

14 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.

В Нытве простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Елисеем Мережниковым

Сюжет
Военная операция на Украине
Подробностей о том, как мужчина жил до участия в СВО, чиновники не приводят.

На СВО погиб Елисей Мережников из Нытвы. Как рассказали в пресс-службе администрации Нытвенского городского округа, 36-летний мужчина носил звание ефрейтора, служил пулеметчиком.

Елисея не стало 7 сентября прошлого года. Прощание с ним состоится сегодня в Нытве, в доме культуры (проспект Металлургов, 1а). Церемония начнется в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.

Фото: пресс-служба администрации Нытвенского округа

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. Осенью 2022 года во время мобилизации для подготовки к военной службе и отправки в зону боевых действий было призвано более 300 тыс. россиян. О погибших участниках СВО в социальных сетях сообщают власти, а также родственники военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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