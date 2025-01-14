Пьяный инженер пытался улететь из Перми в Сочи

Кроме того, в 2005 году дебошир привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас за неповиновение полицейскому в отношении пермяка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. До рассмотрения материалов мужчину задержали.