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Posted 14 января, 10:47

Published 14 января, 10:47

Modified 14 января, 10:49

Updated 14 января, 10:49

Полиция не дала пьяному пермяку улететь в Сочи

Пьяный инженер пытался улететь из Перми в Сочи

14 января 2025, 10:47
Фото: properm.ru; пресс-служба Пермского ЛО МВД на транспорте.

Полиция не дала пьяному пермяку улететь в Сочи

Сюжет
Аэропорт
Суд оштрафовал нарушителя.

Пьяный пермяк стал нарушителем спокойствия в аэропорту Большое Савино. В субботу утром, 11 января, работникам отделения транспортной полиции сообщили, что нужно вызвать наряд к самолету «Пермь — Сочи».

Полицейские выехали и задержали 45-летнего жителя краевой столицы, по внешним признакам он был пьян. Сотрудники авиакомпании отказали пермяку в посадке на борт и перелете. Правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, но мужчина отказался проходить процедуру. Выяснилось, что пермяк работает инженером и хотел улететь в Сочи по работе.

Кроме того, в 2005 году дебошир привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас за неповиновение полицейскому в отношении пермяка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. До рассмотрения материалов мужчину задержали.

Вчера, 13 января, Пермский районный суд рассмотрел административный материал. Нарушителю назначили штраф, сообщает пресс-служба Пермского линейного отдела МВД на транспорте. Согласно КоАП РФ, размер санкции составляет от 2 до 4 тыс. рублей.

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#Происшествия#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Полиция#Сочи
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