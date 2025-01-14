Реже пили, меньше мерзли. Зачем медики скорой выезжали к пермякам в новогодние

Posted 14 января, 07:09
Published 14 января, 07:09
Modified 14 января, 07:16
Updated 14 января, 07:16
Пермская станция скорой медицинской помощи (СМП) поделилась статистикой вызовов за новогодние праздники, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. Специалисты организации работают на территории Перми и Пермского района, а также в Добрянском, Краснокамском и Ильинском округах.
Всего за полторы недели новогодних выходных наши земляки вызывали скорую 14 тыс. 395 раз, из них было 1 тыс. 387 экстренных вызовов. В среднем время ожидания медиков в случае ДТП составило чуть более 15 минут, в дорожных авариях пострадали 60 человек, один погиб.
Традиционно в новогодние праздники Пермская станция СМП делится и статистикой вызовов к пьяным или травмированным пермякам. За полторы недели зарегистрировано 478 нетрезвых мужчин и 294 пьяных женщины (всего 772), что меньше, чем год назад: тогда зафиксировано 836 подобных вызовов. Травмы на улицах и в общественных местах получили 350 человек, кроме того, 13 человек пострадали от переохлаждения или обморожения (в том году было 17). К счастью, насмерть никто из пациентов не замерз.