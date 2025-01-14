Реже пили, меньше мерзли. Зачем медики скорой выезжали к пермякам в новогодние

Традиционно в новогодние праздники Пермская станция СМП делится и статистикой вызовов к пьяным или травмированным пермякам. За полторы недели зарегистрировано 478 нетрезвых мужчин и 294 пьяных женщины (всего 772), что меньше, чем год назад: тогда зафиксировано 836 подобных вызовов. Травмы на улицах и в общественных местах получили 350 человек, кроме того, 13 человек пострадали от переохлаждения или обморожения (в том году было 17). К счастью, насмерть никто из пациентов не замерз.