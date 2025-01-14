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Posted 14 января, 09:38

Published 14 января, 09:38

Modified 14 января, 09:40

Updated 14 января, 09:40

С начала года в Перми в 15 ДТП пострадало 25 человек

С начала года в ДТП в Перми травмы получили 25 человек

14 января 2025, 09:38
Фото: 1MI.

С начала года в Перми в 15 ДТП пострадало 25 человек

За выходные полицейскими остановлено 14 водителей с признаками опьянения.

С начала этого года в Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают в краевом ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции в минувшие выходные в Перми выявлено 14 водителей с признаками опьянения, из которых двое управляли транспортными средствами в нетрезвом виде повторно. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, за выходные 33 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, 41 административный материал составлен в отношении водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. В общей сложности за выходные госавтоинспекторы пресекли 629 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в минувшие новогодние выходные, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в Перми зарегистрировано 180 ДТП.

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#Пермь#Транспорт
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