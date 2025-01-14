С начала года в ДТП в Перми травмы получили 25 человек

Posted 14 января, 09:38
Published 14 января, 09:38
Modified 14 января, 09:40
Updated 14 января, 09:40
С начала этого года в Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают в краевом ГУ МВД.
Сотрудниками Госавтоинспекции в минувшие выходные в Перми выявлено 14 водителей с признаками опьянения, из которых двое управляли транспортными средствами в нетрезвом виде повторно. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, за выходные 33 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, 41 административный материал составлен в отношении водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. В общей сложности за выходные госавтоинспекторы пресекли 629 нарушений ПДД.
Ранее сообщалось, что в минувшие новогодние выходные, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в Перми зарегистрировано 180 ДТП.