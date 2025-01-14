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Posted 14 января, 14:11

Published 14 января, 14:11

Modified 14 января, 14:13

Updated 14 января, 14:13

Сети «Хлебница» отказали в досрочном открытии магазинов в Перми

Сети «Хлебница» отказали в досрочном открытии магазинов в одном из районов Перми

14 января 2025, 14:11
Фото: properm.ru.

Сети «Хлебница» отказали в досрочном открытии магазинов в Перми

Завтра подобное ходатайство будут рассматривать еще в одном из судов города.

Индустриальный районный суд Перми отказал сети «Хлебница» в досрочном открытии закрытых по требованию Роспотребнадзора магазинов. Об этом Properm.ru стало известно из решения суда.

В определении указано, что юристы пекарни не предоставили доказательств, что выявленные нарушения санитарных норм были устранены. Ходатайство было подано ИП Юлией Гагариной. Она просила открыть два магазина сети: по ул. Мира 89а и ул. Мира 106а ранее установленного срока в 90 дней.

Завтра подобное ходатайство рассмотрят в Свердловском районном суде.

Судья Свердловского районного суда 11 января рассмотрела ходатайство следствия СУ СК России по Пермскому краю об аресте в СИЗО предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети «Хлебница» Ксении Троицкой. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как ранее было установлено, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в «удмуртской» сети «Хлебница» производили, хранили и продавали готовую еду, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В результате покупатели салатов и выпечки отравились. Роспотребнадзор еще 6 января начал эпидрасследование, у потерпевших были выявлены сальмонеллез и энтерит.

9 января в СУ СКР было возбуждено уголовное дело по фактам оказания небезопасных услуг в сети «Хлебница», принадлежащей ИП Юлии Гагариной. Из открытых данных известно, что в Перми работает не менее 36 точек продаж сети, в Свердловском районе располагается производственный цех. В результате Свердловской, Индустриальный и Дзержинский суды приостановили деятельность цеха и четырех пекарен на срок от 30 до 90 суток.

ИП Юлии Гагариной было зарегистрировано в июле 2022 года.

#Суд#Экономика#Пермь#Отравление#Пищевое отравление
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