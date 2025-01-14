Строители пермского цеха для вооружений останутся в СИЗО до марта

Posted 14 января, 07:10
Published 14 января, 07:10
Modified 14 января, 07:17
Updated 14 января, 07:17
Подрядчики строительства производственного корпуса АО «УНИИКМ», директор ООО «Инжиниринговой проектно-конструкторской фирмы» (ИПКФ) Алексей Коркин и глава ООО «АТОМ-Строй» Ренат Валиев не стали обжаловать продление ареста в СИЗО. Об этом журналисту Properm.ru рассказали близкие к силовым структурам источники.
В Ленинском районном суде информацию подтвердили, 26 декабря судья Марина Насибуллина продлила Коркину и Валиеву срок содержания под стражей до 16 марта. Апелляционных жалоб на решение в суд не поступало.
В ноябре прокуратуре удалось обжаловать решение Свердловского районного суда, выпустившего обвиняемых в хищении денег, предназначенных для строительства цеха для производства элементов ракетного комплекса, по которому Коркин и Валиев были выпущены на свободу под залог 1,5 млн рублей.
Подрядчики УНИИКМ были задержаны по подозрению в мошенничестве в октябре, 11 октября Свердловский районный суд по ходатайству следствия СКР отправил их в СИЗО на месяц и 9 суток. Но на следующем заседании по ходатайству следствия 7 ноября судья Валерий Слобожанин удовлетворил требование защиты обвиняемых и отправил их под залог. 13 ноября Пермский краевой суд это решение отменил и вновь отправил Коркина и Валиева в СИЗО на срок до 13 января. В том числе суд учел, что по оперативной информации ФСБ следствию стало известно о том, что находясь под залогом обвиняемые нарушили запрет и вели переписку с фигурантами дела.
Известно, что в 2023 году пермское АО «УНИИКМ» заключило с единственными поставщиками из Удмуртии ИКПФ и «АТОМ-Строй» госконтракты на проектирование и строительство производственного корпуса для производства элементов ракетного комплекса. Их стоимость соответственно составила 35 млн рублей и 279 млн рублей. В целом на строительство и оснащение производства оборонный НИИ в 2023 году получил субсидию Минпромторга на сумму более 2 млрд рублей.
Сейчас ИКПФ в арбитражном суде оспаривают одностороннее расторжение контракта с НИИ композитных материалов. «АТОМ-Строй» пытается в суде истребовать у ИКПФ и УНИИКМ актуальную проектную документацию на строительство. Участниками процесса в обоих случаях привлечены УНИИКМ и Минпромторг РФ. «Атом-Строй» в суде пытается приостановить действие договора на строительство корпуса, доказывая, что не мог начать работы, не получив утверждённую госэкспертизой проектную и рабочую документацию. Из материалов дела известно, что более, чем за год после заключения договора на строительство корпуса работы были выполнены менее, чем на 8%.
Следствие считает, что госконтракты с ИКПФ и «АТОМ-Строй» и не могли быть исполнены, поскольку ни у одной из компаний не было необходимого опыта. Денежные средства, полученные «подрядчиками» от УНИКМ были израсходованы на цели не связанные с выполнением контрактов. Всего, по данным следствия, после заключения контрактов с ижевскими фирмами было похищено 298,2 млн рублей.
Как известно из материалов суда, следствие сейчас находится в самом начале, весь круг причастных к совершению преступления лиц не установлен. По информации журналиста Properm.ru, не исключается, что в действиях руководства АО «УНИИКМ» будет усмотрены признаки халатности и получения коммерческого подкупа.
АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (АО «УНИИКМ») подчиняется АО ВПК НИИ «Машиностроения». Предприятие производит изделия из композиционных материалов на основе углеродных, керамических и полимерных матриц для ракетной, авиационной и космической отраслей.
Ижевское ООО «АТОМ-Строй» работает с 2013 года. Ренат Валиев его единственный бенефициар и директор предприятия. За все время существования предприятие заключило два госконтракта — с Ижевским механическим заводом и ИЖГТУ им. Калашникова — на проведение ремонтных работ.
ООО «Инжиниринговая проектно-конструкторская фирма» из Удмуртии (ранее — ООО «Центр фундаментов») была зарегистрирована 10 лет назад. Алексей Коркин — ее единственный учредитель и директор. В 2021 году компания была допущена к участию в торгах на проведение ремонтных работ в пермском базовом медучилище. Единственный госконтракт фирма заключала в 2017 году — на авторский надзор за ремонтом дорог.