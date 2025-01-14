Строители пермского цеха для вооружений останутся в СИЗО до марта

Подрядчики УНИИКМ были задержаны по подозрению в мошенничестве в октябре, 11 октября Свердловский районный суд по ходатайству следствия СКР отправил их в СИЗО на месяц и 9 суток. Но на следующем заседании по ходатайству следствия 7 ноября судья Валерий Слобожанин удовлетворил требование защиты обвиняемых и отправил их под залог. 13 ноября Пермский краевой суд это решение отменил и вновь отправил Коркина и Валиева в СИЗО на срок до 13 января. В том числе суд учел, что по оперативной информации ФСБ следствию стало известно о том, что находясь под залогом обвиняемые нарушили запрет и вели переписку с фигурантами дела.