Суд признал банкротом бывшего министра культуры Пермского края

Posted 14 января, 01:47
Published 14 января, 01:47
Modified 14 января, 01:49
Updated 14 января, 01:49
Арбитражный суд Пермского края признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего министра культуры Александра Протасевича. Согласно данным картотеки суда, заседание состоялось 13 января. Первым внимание на определение в материалах дела обратило внимание «Коммерсант-Прикамье».
Заявление о банкротстве Александр Протасевич направил лично в октябре прошлого года. На момент обращения в суд размер его долга составлял 1,7 млн рублей.
Александр Протасевич был идеологом проекта «Пермь — культурная столица» при губернаторе Олеге Чиркунове, возглавлял краевое министерство культуры в 2011–2012 годах, а в 2017–2019 годах был заместителем министра. В настоящее время Протасевич живет в Москве и является директором московского фонда «Культурная столица».