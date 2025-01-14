Суд признал банкротом бывшего министра культуры Пермского края

Александр Протасевич был идеологом проекта «Пермь — культурная столица» при губернаторе Олеге Чиркунове, возглавлял краевое министерство культуры в 2011–2012 годах, а в 2017–2019 годах был заместителем министра. В настоящее время Протасевич живет в Москве и является директором московского фонда «Культурная столица».