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Posted 14 января, 01:47

Published 14 января, 01:47

Modified 14 января, 01:49

Updated 14 января, 01:49

Суд признал банкротом экс-министра культуры Прикамья Александра Протасевича

Суд признал банкротом бывшего министра культуры Пермского края

14 января 2025, 01:47
Фото: properm.ru.

Суд признал банкротом экс-министра культуры Прикамья Александра Протасевича

Сюжет
Банкротство
Размер его задолженности составлял 1,7 млн рублей.

Арбитражный суд Пермского края признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего министра культуры Александра Протасевича. Согласно данным картотеки суда, заседание состоялось 13 января. Первым внимание на определение в материалах дела обратило внимание «Коммерсант-Прикамье».

Заявление о банкротстве Александр Протасевич направил лично в октябре прошлого года. На момент обращения в суд размер его долга составлял 1,7 млн рублей.

Александр Протасевич был идеологом проекта «Пермь — культурная столица» при губернаторе Олеге Чиркунове, возглавлял краевое министерство культуры в 2011–2012 годах, а в 2017–2019 годах был заместителем министра. В настоящее время Протасевич живет в Москве и является директором московского фонда «Культурная столица».

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