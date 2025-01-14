Театр-Тятрик открыл новую детскую сцену. Зачем она нужна и как выглядит

Posted 14 января, 09:23
Published 14 января, 09:23
Modified 14 января, 18:32
Updated 14 января, 18:32
В одной из «пирамид» в центре Перми открылось новое пространство для культурного досуга — детская сцена Пермского академического Театра-Театра. Первый показ прошел для приглашенных зрителей еще 25 декабря, а премьерные спектакли для всех — «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в стране чудес» (3+) появились в программе. Правда, «Алису…» в новогодние каникулы перестали играть, объяснив, что спектакль технически не готов. В пресс-службе Театра-Театра сообщили, что постановку планируется вернуть в программу в конце января — начале февраля. Актеры уходят на каникулы после новогодних рабочих дней, а затем вернутся, и тогда станут известны точные даты.
Подробнее о новой детской сцене, получившей ласковое название «Театр-Тятрик», на пресс-конференции рассказали художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм, исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин, куратор детской сцены и режиссер двух премьерных спектаклей Антон Калипанов, а также продюсеры детской сцены Маргарита Юдина и Евгения Дорохова.
Раньше в «пирамиде» располагалась бургерная, а теперь, довольно неожиданно для пермской общественности, открылось пространство, в котором будет интересно и детям, и родителям. Все находящееся в здании строили с нуля — после того, как оно досталось Театру-Театру, пространство было абсолютно пустым. Теперь оно готово принимать детей в возрасте до 12 лет, а также их родителей.
Магия начинается уже в фойе — после того, как минуешь гардеробную, билетомат и стойку администратора. Здесь замечаешь интересные двери в залы с ручками в виде Колобка, который загадочно прижимает пальцы к губам в заговорщическом жесте. «Алиса в стране чудес», кстати, начинается именно в фойе, двери и мебель в котором созданы пермскими мастерами специально под стиль Театра-Тятрика. Команда Театра-Театра решила подойти к созданию нового пространства через запоминающиеся образы. И один из них — это колобок, в виде которого оформлены ручки монолитных дверей. «Он прикладывает руки к губам, чтобы показать: все, тишина, там творится магия», — говорят создатели.
По словам Егора Мухина, реализовать проект помогли городские власти, предоставив подходящее помещение. Целью нового пространства стало создание семейного формата отдыха. «Мы хотим такой театр, чтобы папе было нескучно. Чтобы папа тоже приходил с ребенком, проводил здесь время, потому что родители нечасто ходят в театр с детьми», — объясняет Мухин. В спектаклях Театра-Тятрика будет играть труппа Театра-Театра, и сейчас труппа расширяется.
Создатели Театра-Тятрика охотно рассказывают о своих планах до лета 2025 года. Для спектаклей в Театре-Тятрике открыты классические и мультимедийные пространства. Играть в них будут актеры драматического театра, у каждого спектакля — по три состава артистов.
«Легенду о драконах» играют в классическом зале, а «Алиса в стране чудес» предстанет перед зрителями в нескольких пространствах, где актеры будут петь и загадывать загадки, а дети — собирать свою мелодию и разгадывать загадки. В некоторых сценах используются проекции, а в некоторых — играют артисты. «Алиса…» — это интерактивная опера-бродилка по сказочным локациям, а «Легенда о драконах» — история о том, как бытовые и привычные для нас предметы стали героями спектакля. По задумке создателей, после представлений детской сцены между взрослым и ребенком должен сложиться диалог, чтобы они совместно обсудили пережитый опыт и оценили его. Для взрослых в спектаклях заложены некие «пасхалки» или коды, чтобы им тоже было интересно. Постановки рассчитаны максимум на 15 зрителей.
«Легенда о драконах» показывается на камерной сцене, чтобы артисты были ближе к маленькому зрителю. Но для этого им важно выкладываться на 100%, поскольку дети искренне верят во все чудеса, происходящие на сцене. «Алиса в стране чудес» предложит зрителям побродить и посетить разные комнаты, в которых живут персонажи. Актеры поют и предлагают ребятам и их родителям не только встретиться с героями сказки, но и выполнить интересные задания. Например, «раскрасить» цветы в саду у Королевы, собрать кота или даже сыграть на грибах. Спектакль появился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассчитан на один год.
Фотокорреспондент Properm.ru заглянул на репетицию «Алисы в стране чудес». Маленький спойлер: Чеширский кот будет петь о том, как потерял себя. А зрители помогут ему собраться в прямом и переносном смысле — это тоже часть интерактивного спектакля.
В январе в Театр-Тятрик приедут «пионеры» бэби-театра — Юрий и Ольга Устиновы. Они покажет четыре сезонных мини-спектакля на ладошке для самых маленьких (0+): «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень». В марте состоится премьера постановки Ольги Шайдуллиной и Антона Калипанова для школьников — «Родители напрокат» (8+), в котором главная героиня выберет любых родителей из предложенного каталога. В спектакле сыграют только трое артистов. Следующий спектакль для детей от 6 лет в жанре предметного театра поставит Михаил Плутахин — это «Динозавры в шкафу».
На втором этаже «пирамиды» отведены помещения для школы актерского мастерства, которую могут посещать ребята с трехлетнего возраста. Она начнет работать в начале февраля, предзапись уже открыта, говорит Евгения Дорохова. На полу в школе лежит ковролин, а на стенах спрятаны зеркала. Сначала будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, а затем запущена образовательная программа на коммерческой основе.
Простор для творчества будет расширяться — например, в планах организация лепки фарфора и столярных мастерских для детей. Создатели Театра-Тятрика задумали сделать цикл досуговых мероприятий — не только спектакли, но творческие занятия, чтобы сплотить семьи и помочь им увлекательно провести время в стенах единого пространства. На втором этаже здания планируется открыть книжный магазин, состоящий из произведений неклассической детской литературы. Для обеда в Театре-Тятрике открылось кафе здорового питания «Огород». Столы в помещении можно двигать, а в каждом диване спрятана розетка.
Для всех зрителей в новогодние праздники администрация Театра-Тятрика подготовила подарки — успокаивающий чай для родителей и мешок для обуви для детей. Все для того, чтобы приобрести новый интересный опыт и получить впечатления.