Театр-Тятрик открыл новую детскую сцену. Зачем она нужна и как выглядит

«Легенду о драконах» играют в классическом зале, а «Алиса в стране чудес» предстанет перед зрителями в нескольких пространствах, где актеры будут петь и загадывать загадки, а дети — собирать свою мелодию и разгадывать загадки. В некоторых сценах используются проекции, а в некоторых — играют артисты. «Алиса…» — это интерактивная опера-бродилка по сказочным локациям, а «Легенда о драконах» — история о том, как бытовые и привычные для нас предметы стали героями спектакля. По задумке создателей, после представлений детской сцены между взрослым и ребенком должен сложиться диалог, чтобы они совместно обсудили пережитый опыт и оценили его. Для взрослых в спектаклях заложены некие «пасхалки» или коды, чтобы им тоже было интересно. Постановки рассчитаны максимум на 15 зрителей.