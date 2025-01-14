В Чусовском округе развернута масштабная охота на волков

Сергей Белов просит жителей округа быть предельно осторожными и соблюдать меры предосторожности. И, заодно, напоминает, что за появление лисиц и волков рядом с населенными пунктами отчасти ответственен и человек. Доступный корм на несанкционированных свалках на окраинах населенных пунктов, в пакетах и мешках вдоль автомобильных дорог привлекает диких животных.