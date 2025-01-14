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Posted 14 января, 16:43

Published 14 января, 16:43

Modified 14 января, 16:45

Updated 14 января, 16:45

В Чусовском округе в облаве на волков принимают участие 45 охотников

В Чусовском округе развернута масштабная охота на волков

14 января 2025, 16:43
Фото: ВКонтакте/Сергей Белов.

В Чусовском округе в облаве на волков принимают участие 45 охотников

Сегодня убит один волк, продолжается поиск еще четырёх хищников.

В Чусовском округе развернулась масштабная охота на волков. Подробности охоты сообщает глава муниципалитета Сергей Белов.

По его словам, сегодня был ликвидирован волк-самец. Завтра утром охотники продолжат поиски и отлов оставшихся животных. По предварительной информации, в районе между п. Мыс и п. Бобровка находятся ещё четыре серых хищника.

Напомним, что в округе, после сообщений о появлении волков у населённых пунктов муниципалитета, сформирована группа из 45 человек, которая активно работает над поиском и ликвидацией опасных животных.

Сергей Белов просит жителей округа быть предельно осторожными и соблюдать меры предосторожности. И, заодно, напоминает, что за появление лисиц и волков рядом с населенными пунктами отчасти ответственен и человек. Доступный корм на несанкционированных свалках на окраинах населенных пунктов, в пакетах и мешках вдоль автомобильных дорог привлекает диких животных.

В декабре жительница посёлка Ныроб поделилась видео с гуляющей у частных домов стаей волков.

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