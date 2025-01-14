В Кунгуре завершили расследование дела о хищениях на муниципальном «Водоканале»

Из постановления суда следует, что бывшему главе «Водоканала» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в окончательной редакции. Следствие считает, что Богомолов похитил не менее 2 млн рублей из бюджета, деньги были выделены на строительство водовода к поселкам, где многодетные семьи получили земельные участки для строительства домов. Формально «Водоканал» заключил контракты на проведение работ со сторонними организациями, но в реальности все делали работники муниципального предприятия.