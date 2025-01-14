В Кунгуре завершили расследование дела о хищениях на муниципальном «Водоканале»

Posted 14 января, 07:19
Published 14 января, 07:19
Modified 14 января, 07:21
Updated 14 января, 07:21
Экс-директору кунгурского МУП «Водоканал» Андрею Богомолову продлили срок содержания под домашним арестом. Судья Кунгурского городского суда Светлана Карташова 13 января удовлетворила ходатайство следствия, бывший чиновник останется под арестом еще на 19 суток, до 3 февраля. Сегодня, 14 января, в суд поступила апелляционная жалоба адвокатов Богомолова на данное решение.
Из постановления суда следует, что бывшему главе «Водоканала» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в окончательной редакции. Следствие считает, что Богомолов похитил не менее 2 млн рублей из бюджета, деньги были выделены на строительство водовода к поселкам, где многодетные семьи получили земельные участки для строительства домов. Формально «Водоканал» заключил контракты на проведение работ со сторонними организациями, но в реальности все делали работники муниципального предприятия.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, сейчас расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение передано на утверждение в прокуратуру.
Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.