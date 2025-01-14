В нижегородском ЖК «КМ Анкудиновский Парк» в эксплуатацию сдают школу с бассейном

«Хорошо, когда темпы ввода жилья соответствуют строительству социальных объектов. С 2017-го мы построили в жилом комплексе два детских сада и две школы. Сейчас ведется проектирование еще одного детского сада на 150 мест. Ориентировочно он появится в 2026–2027 годах. Кроме того, на территории комплекса есть частные детские сады и студии дополнительного развития для детей. Была построена долгожданная автодорога, соединяющая жилой комплекс с улицей Академика Сахарова. По ней запущены электробусы. С точки зрения обеспечения жителей социальной инфраструктурой на ближайшие пару лет мы вопрос закрыли», — рассказал директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов.