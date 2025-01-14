В нижегородском ЖК «КМ Анкудиновский Парк» в эксплуатацию сдают школу с бассейном

Posted 14 января, 15:18
Published 14 января, 15:18
Modified 14 января, 15:18
Updated 14 января, 15:18
Школа готова принять своих первых учеников 15 января, а сейчас здесь завершается подготовка к предстоящему учебному процессу. Как сообщает newsnn.ru, учебное заведение общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров включает два четырехэтажных корпуса и один двухэтажный. Каждый из предметных классов имеет необходимые наглядные материалы и оборудование, соответствующие актуальным образовательным стандартам. В школе есть спортивные, гимнастический и актовый залы, студия хореографии, столовая, кабинет логопеда, мастерские по обработке дерева и металла. Особо стоит отметить бассейн, который спроектировали по инициативе родителей учеников. Рядом оборудованы беговая дорожка, зона для отдыха и игровая площадка для младшеклассников.
По заявлению главы региона Глеба Никитина, школа полностью готова к приему учеников. Объект был возведен практически за 10 месяцев, то есть в сжатые сроки, с опережением графика работ. По просьбе жителей построили бассейн, хотя изначально его не было в проекте. Но параллельное проектирование никак не помешало ходу строительства.
Губернатор назвал возведение школы в Анкудиновке примером комплексного подхода при жилищном строительстве. Ранее в жилом комплексе «КМ Анкудиновский Парк» уже возвели два детсада на 150 и 280 воспитанников и школу на 675 детей. Новый школьный корпус даст возможность снизить нагрузку на первую школу, которая работает в две смены. Теперь ученики 5 — 11-х классов будут обучаться в новом здании.
В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» живет около 18 тысяч человек. На сегодняшний день потребность в создании новых учебных заведений на следующие 1-2 года закрыта.
«Хорошо, когда темпы ввода жилья соответствуют строительству социальных объектов. С 2017-го мы построили в жилом комплексе два детских сада и две школы. Сейчас ведется проектирование еще одного детского сада на 150 мест. Ориентировочно он появится в 2026–2027 годах. Кроме того, на территории комплекса есть частные детские сады и студии дополнительного развития для детей. Была построена долгожданная автодорога, соединяющая жилой комплекс с улицей Академика Сахарова. По ней запущены электробусы. С точки зрения обеспечения жителей социальной инфраструктурой на ближайшие пару лет мы вопрос закрыли», — рассказал директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов.