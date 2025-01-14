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Posted 14 января, 11:35

Published 14 января, 11:35

Modified 14 января, 11:37

Updated 14 января, 11:37

В Пермском крае средняя зарплата выросла за год на 18,1% и достигла 70 тыс. руб

В Пермском крае средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей

14 января 2025, 11:35
Фото: 1MI.

В Пермском крае средняя зарплата выросла за год на 18,1% и достигла 70 тыс. руб

Сюжет
Пермьстат
За год она выросла на 18,1%.

За январь–октябрь минувшего года средняя номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 70,3 тыс. рублей. Это на 18,1% больше по сравнению с январём-октябрём 2023 года, сообщает Пермьстат в отчёте за одиннадцать месяцев 2024 года.

Реальная же заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в этот же отчетный период выросла на 8,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Более 100 тыс. рублей в месяц получали работники сфер деятельности в области информации и связи (106 тыс.), финансовой и страховой деятельности (102,2 тыс.), добычи полезных ископаемых (100,8 тыс.).

Самыми низкими остаются зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите (43,8 тыс.), предоставлении «прочих видов услуг» (45,7 тыс.), сельском и лесном хозяйстве (чуть более 49 тыс).

Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров. Так, в списке вакансий с пометкой «для пенсионеров» врач общей практики с зарплатой до 250 тыс. рублей, которого ищет многопрофильная медицинская клиника в Москве.

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#Экономика#Пермьстат#Зарплата#Статистика#Зарплаты
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