В Пермском крае средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей

Posted 14 января, 11:35
Published 14 января, 11:35
Modified 14 января, 11:37
Updated 14 января, 11:37
За январь–октябрь минувшего года средняя номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 70,3 тыс. рублей. Это на 18,1% больше по сравнению с январём-октябрём 2023 года, сообщает Пермьстат в отчёте за одиннадцать месяцев 2024 года.
Реальная же заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в этот же отчетный период выросла на 8,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Более 100 тыс. рублей в месяц получали работники сфер деятельности в области информации и связи (106 тыс.), финансовой и страховой деятельности (102,2 тыс.), добычи полезных ископаемых (100,8 тыс.).
Самыми низкими остаются зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите (43,8 тыс.), предоставлении «прочих видов услуг» (45,7 тыс.), сельском и лесном хозяйстве (чуть более 49 тыс).
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