В Пермском крае средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей

За январь–октябрь минувшего года средняя номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 70,3 тыс. рублей. Это на 18,1% больше по сравнению с январём-октябрём 2023 года, сообщает Пермьстат в отчёте за одиннадцать месяцев 2024 года.