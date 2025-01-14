В пермском питомнике поселился новый мохнатый работник Толик

Кот почти дикий: не доверяет людям, не дается в руки и не заходит в жилые теплые помещения. Сотрудники питомника построили будку для Толика, похожую на собачью, сделали дверцу-занавеску для сохранения тепла. Животному понравилась будка, и он остался с людьми. Теперь кот ловит мышей и других грызунов, а сотрудники питомника его подкармливают. Однако во время еды Толик не подпускает к себе никого ближе, чем на 3-4 метра, а если подойти к нему ближе, то прячется. В МКУ «Городское зеленое строительство» надеются, что новый питомец не сбежит весной.