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Posted 14 января, 07:53

Published 14 января, 07:53

Modified 14 января, 07:55

Updated 14 января, 07:55

В питомнике пермского «Горзеленстроя» начал жить кот Толик

В пермском питомнике поселился новый мохнатый работник Толик

14 января 2025, 07:53
Фото: МКУ «Городское зеленое строительство».

В питомнике пермского «Горзеленстроя» начал жить кот Толик

Сюжет
Доброта на ПП
Кот держит дистанцию с работниками учреждения, но уже оценил новую будку.

В муниципальном питомнике Перми появился мохнатый сторож — кот Толик. Он время от времени выходил к людям еще летом: осматривал территорию питомника, иногда задерживался, а потом надолго покидал учреждение. Когда настали холода, Толик поселился в питомнике на постоянной основе.

Кот почти дикий: не доверяет людям, не дается в руки и не заходит в жилые теплые помещения. Сотрудники питомника построили будку для Толика, похожую на собачью, сделали дверцу-занавеску для сохранения тепла. Животному понравилась будка, и он остался с людьми. Теперь кот ловит мышей и других грызунов, а сотрудники питомника его подкармливают. Однако во время еды Толик не подпускает к себе никого ближе, чем на 3-4 метра, а если подойти к нему ближе, то прячется. В МКУ «Городское зеленое строительство» надеются, что новый питомец не сбежит весной.

Фото: МКУ «Городское зеленое строительство»

В питомниках Перми «работают» также кошка Муся (в Хмелях) и пес Байкал из собачьего приюта (муниципальный питомник растений).

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Кот#Домашние животные#Кошки#Питомник
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