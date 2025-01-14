В столкновении четырёх автомобилей у Большой Сосновы погиб водитель легковушки

По предварительной информации, на 54 км водитель не выбрал безопасную для движения скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения. Здесь его легковушка столкнулась с большегрузным автомобилем Freightliner под управлением 38-летнего мужчины. От удара автомобиль «Лада» отбросило в двигающийся навстречу автомобиль «КамАЗ» под управлением 42- летнего водителя. Также механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль «Нива».