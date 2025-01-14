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Posted 14 января, 10:22

Published 14 января, 10:22

Modified 14 января, 10:24

Updated 14 января, 10:24

В Пермском крае в ДТП с 4 автомобилями погиб 68-летний мужчина

В столкновении четырёх автомобилей у Большой Сосновы погиб водитель легковушки

14 января 2025, 10:22
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

В Пермском крае в ДТП с 4 автомобилями погиб 68-летний мужчина

Сюжет
Дтп
В ДТП поучаствовали два большегрузных автомобиля

Сегодня, 14 января, на территории Большесосновского муниципального округа произошло смертельное ДТП. В нем погиб 68-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция Прикамья.

Около 10:50 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к г. Ижевск со стороны г. Перми двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением 68-летнего мужчины.

По предварительной информации, на 54 км водитель не выбрал безопасную для движения скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения. Здесь его легковушка столкнулась с большегрузным автомобилем Freightliner под управлением 38-летнего мужчины. От удара автомобиль «Лада» отбросило в двигающийся навстречу автомобиль «КамАЗ» под управлением 42- летнего водителя. Также механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль «Нива».

В результате автоаварии водитель «Лады» погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести.

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