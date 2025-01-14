В столкновении четырёх автомобилей у Большой Сосновы погиб водитель легковушки

Posted 14 января, 10:22
Published 14 января, 10:22
Modified 14 января, 10:24
Updated 14 января, 10:24
Сегодня, 14 января, на территории Большесосновского муниципального округа произошло смертельное ДТП. В нем погиб 68-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция Прикамья.
Около 10:50 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к г. Ижевск со стороны г. Перми двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением 68-летнего мужчины.
По предварительной информации, на 54 км водитель не выбрал безопасную для движения скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения. Здесь его легковушка столкнулась с большегрузным автомобилем Freightliner под управлением 38-летнего мужчины. От удара автомобиль «Лада» отбросило в двигающийся навстречу автомобиль «КамАЗ» под управлением 42- летнего водителя. Также механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль «Нива».
В результате автоаварии водитель «Лады» погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что с начала этого года в Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести.