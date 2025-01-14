В центре Перми появится памятник Строгановым

В данный момент проходят конкурсные проектные работы. Для них приглашены несколько скульпторов, получен первый эскиз от одного из скульпторов. «Я думаю, что в этом году мы точно приступим к созданию этого монумента. Сейчас всё в работе. Очень бы хотелось, чтобы мы воздали должное той династии, которая многое сделала для развития Пермского края», — цитирует издание Игоря Шубина. Он добавил, что монумент будет возведён за счёт средств мецената — Андрея Кузяева.