properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 15:45

Published 14 января, 15:45

Modified 14 января, 15:47

Updated 14 января, 15:47

Около гостиницы «Урал» в центре Перми появится памятник Строгановым

В центре Перми появится памятник Строгановым

14 января 2025, 15:45
Фото: отель Урал.

Около гостиницы «Урал» в центре Перми появится памятник Строгановым

Памятник может появится напротив гостиницы «Урал».

Пермскому землячеству выделили место для возведения памятника династии Строгановых. Он расположится напротив гостиницы «Урал», сообщает с РБК Пермь со ссылкой на депутата Госдумы и первого заместителя председателя правления РОО «Пермское землячество» Игоря Шубина.

В данный момент проходят конкурсные проектные работы. Для них приглашены несколько скульпторов, получен первый эскиз от одного из скульпторов. «Я думаю, что в этом году мы точно приступим к созданию этого монумента. Сейчас всё в работе. Очень бы хотелось, чтобы мы воздали должное той династии, которая многое сделала для развития Пермского края», — цитирует издание Игоря Шубина. Он добавил, что монумент будет возведён за счёт средств мецената — Андрея Кузяева.

Ещё 18 декабря 2013 года совет по топонимике поддержал инициативу установки памятника, посвященного династии Строгановых. Идею увековечить род русских купцов и промышленников выдвинула организация «Пермское землячество». Тогда предполагалось, что монумент появится в парке за Домом чекистов.

11 ноября минувшего года в Перми в Саду Декабристов состоялось открытие памятника русскому писателю Фёдору Достоевскому.

Читайте также:
Сети «Хлебница» отказали в досрочном открытии магазинов в одном из районов ПермиФАС выявила картель на сумму более 1 млрд рублей при поставке лекарствПермяков предупреждают о метели
#Пермь#Памятник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика