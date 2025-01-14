В центре Перми появится памятник Строгановым

Posted 14 января, 15:45
Published 14 января, 15:45
Modified 14 января, 15:47
Updated 14 января, 15:47
Пермскому землячеству выделили место для возведения памятника династии Строгановых. Он расположится напротив гостиницы «Урал», сообщает с РБК Пермь со ссылкой на депутата Госдумы и первого заместителя председателя правления РОО «Пермское землячество» Игоря Шубина.
В данный момент проходят конкурсные проектные работы. Для них приглашены несколько скульпторов, получен первый эскиз от одного из скульпторов. «Я думаю, что в этом году мы точно приступим к созданию этого монумента. Сейчас всё в работе. Очень бы хотелось, чтобы мы воздали должное той династии, которая многое сделала для развития Пермского края», — цитирует издание Игоря Шубина. Он добавил, что монумент будет возведён за счёт средств мецената — Андрея Кузяева.
Ещё 18 декабря 2013 года совет по топонимике поддержал инициативу установки памятника, посвященного династии Строгановых. Идею увековечить род русских купцов и промышленников выдвинула организация «Пермское землячество». Тогда предполагалось, что монумент появится в парке за Домом чекистов.
11 ноября минувшего года в Перми в Саду Декабристов состоялось открытие памятника русскому писателю Фёдору Достоевскому.