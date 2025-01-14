«Все за наличку покупаю». Суд в Перми ждет продавца квартиры за 2 миллиона в Сочи

Posted 14 января, 13:51
Published 14 января, 13:51
Modified 14 января, 13:54
Updated 14 января, 13:54
Судья Ленинского районного суда Татьяна Сероваева рассмотрела иск прокуратуры к министру закупок региона Алексею Зарубину. Надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства два объекта недвижимости, принадлежащие чиновнику, но зарегистрированные на родственников.
Речь идет о квартире в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи и земельный участок в Пермском крае, на берегу Сылвы в деревне Заборье. Судом на эти объекты по ходатайству истца был наложен арест. Чиновник утверждает, что он купил недвижимость у моря за 2,2 млн рублей. Василий Худяков, адвокат соответчицы Татьяны Зарубиной ранее утверждал, что в «Альпийском квартале» в Сочи несколько квартир приобретены на тех же условиях — по невысокой цене. Прокуратура оценивает данную недвижимость в 27 млн рублей.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в этот раз ответчики не возражали против присутствия СМИ на заседании. Однако в ходе процесса министр Зарубин попросил суд раскрывать подробности дела по минимуму, как он считает: «После прошлого заседания журналист все переврал». Подробнее раскрывать суть по его мнению ошибочных суждений в публикации он не стал.
Перейти к основным слушаниям судья Сероваева вновь не смогла. Во-первых, прокуратура приобщила к материалам дела письменные пояснения и сторонам необходимо время для ознакомления с ними. Сторонам пояснения были направлены по почте еще 9 января, а в суде все получили распечатанный пакет документов. Во-вторых, продавец недвижимости в Сочи Василий Поляков (или его представитель) изъявил желание присутствовать на рассмотрении дела и ходатайствовал в телефонограмме об отложении слушаний. Следующее заседание по делу назначено на 6 февраля.
Прокурор Никита Попов кратко изложил суть письменных пояснений. В документе раскрывается суть доказательств, почему прокуратура утверждает, что приобрел и оформил на родственников спорные объекты недвижимости и управляет ими сам Зарубин. Ранее прокуратура в иске указала, что согласно декларациям за 2018–2020 годы и начало 2021 года (спорные дачу, а затем и квартиру в Сочи купили в мае 2021 года и позднее) доходы чиновника были значительно меньше, чем расходы. Попов упомянул, что в начале 2021 года кроме дачи и квартиры министр закупок также приобрел автомобиль Lexus.
В качестве доказательств к пояснениям приложены оперативные материалы ФСБ и МВД, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Это расшифровки телефонных переговоров, где работники на даче называют Зарубина «хозяином» либо речь идет об оплате их работы; данные биллинга, показывающие, что министр бывал в загородном доме один, хотя ранее утверждалось обратное. Также в справке есть данные о том, что мать министра Татьяна Зарубина не получала ключи от ворот и подъезда дома в Сочи, и приезжала туда единожды: после того, как силовики начали проверять факты, связанные с ее приобретением. Кроме того, среди документов есть справки банка, показывающие, что перед тем, как Татьяна Зарубина оплачивала коммунальные услуги на даче, ее сын переводил ей деньги на карту. В деле также есть документы об оценке сходных объектов недвижимости, указывающие, что подобная квартира в Сочи не может стоить 2,2 млн рублей.
Последние оценочные документы вызвали возмущение у юриста Зарубиной, он поинтересовался, когда суд запрашивал данные об оценке соседних квартир и спросил номера этих квартир. По его словам, озвученные прокурором номера не совпадали с теми, информацию по которым должен был запросить в Росреестре суд. Когда же выяснилось, что это данные, полученные прокуратурой из материалов МВД, то адвокат Худяков заявил, что его «эта уголовно-правовая составляющая гражданского процесса уже очень напрягает».
В ответ на вопрос судьи Сероваевой Алексей Зарубин пояснил, как ему удалось купить квартиру в новом доме в Сочи за 2,2 млн рублей. По словам министра, они с матерью уже давно обсуждали потребность в покупки жилья у моря. И накануне сделки некий знакомый предложил министру вариант сделки с риэлтером Поляковым, у которого, по слухам, были сложности с регистрацией квартир и шли суды. Поэтому он решил уйти с рынка недвижимости и распродавал квартиры. Зарубин предложил матери пойти на рисковую сделку, потому что через три года можно было ее потерять, а можно получить жилье по хорошей цене. «Слух ничем не подтверждается, просто был разговор. Понимаете, есть Пермский край и есть Краснодарский, где бывают чудеса, но там много мошенников», — посетовал он в суде.
Судья Сероваева поинтересовалась: может ли быть так, что после заполнения декларации дома у министра находятся крупные суммы наличных денег? На это Зарубин ответил: «Я не хочу вас вводить в заблуждение, дома были деньги. Я все за наличку покупаю, все сделки не фиктивные. Только в ипотеку квартиру в Перми покупали по безналу, это требование банка». Отвечая на вопрос судьи, чиновник множество раз повторил, что старается крупные покупки оплачивать наличными, поскольку продавцы предпочитают обходиться без оплаты картой.
Кроме этого возникал вопрос и о платежеспособности Татьяны Зарубиной. Прокуратура заявляет, что у нее также не было средств для приобретения недвижимости. На это ответчики поясняли, что у нее несколько источников доходов: это и наследство, и сбережения, и прибыль от фирмы «Пермь еда» (зарегистрирована в июля 2021 года, оборот, согласно «СПАРК-Интерфакс» чистая прибыль в 2022 году составляла 2,4 млн рублей, в 2023 году — 4 млн рублей).
Представители Алексея Зарубина пояснили Properm.ru, что «пока преждевременно делать какие-либо выводы, судебный процесс продолжается»: «Стороны, в том числе ответчик, предоставляют доводы, доказывающие их позицию. Сегодня, например, прокуратура представила в суде ряд новых документов. Однако в связи с тем, что заранее участникам процесса они не направлялась, необходимо время для их детального изучения».
Как ранее комментировали ситуацию в пресс-службе правительства Пермского края, отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Пермского края нарушений действующего законодательства в действиях Зарубина не выявил.
С иском к региональному министру закупок Алексею Зарубину и его родственникам прокуратура Пермского края вышла еще в июле 2024 года. Для участия в процессе соответчики по делу были приглашены для опроса — в том числе продавец квартиры в Сочи, а также супруга министра Любовь Зарубина и его мать Татьяна Зарубина. В качестве третьего лица в процесс привлечено Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае.
Алексей Зарубин в 2007 года начинал свою профессиональную деятельность в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, занимаясь вопросами контроля за размещением государственного и муниципального заказа. С 2010 по 2013 год его профессиональная деятельность была связана с надзором за соблюдением законодательства в органах прокуратуры Пермского края. С августа 2014 года — заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С марта 2020 года находится в должности министра закупок Пермского края.