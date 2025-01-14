«Все за наличку покупаю». Суд в Перми ждет продавца квартиры за 2 миллиона в Сочи

В качестве доказательств к пояснениям приложены оперативные материалы ФСБ и МВД, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Это расшифровки телефонных переговоров, где работники на даче называют Зарубина «хозяином» либо речь идет об оплате их работы; данные биллинга, показывающие, что министр бывал в загородном доме один, хотя ранее утверждалось обратное. Также в справке есть данные о том, что мать министра Татьяна Зарубина не получала ключи от ворот и подъезда дома в Сочи, и приезжала туда единожды: после того, как силовики начали проверять факты, связанные с ее приобретением. Кроме того, среди документов есть справки банка, показывающие, что перед тем, как Татьяна Зарубина оплачивала коммунальные услуги на даче, ее сын переводил ей деньги на карту. В деле также есть документы об оценке сходных объектов недвижимости, указывающие, что подобная квартира в Сочи не может стоить 2,2 млн рублей.