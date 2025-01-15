Бывший вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева возглавила баню в СИЗО

Posted 15 января, 02:04
Published 15 января, 02:04
Modified 15 января, 02:06
Updated 15 января, 02:06
Бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева заведует баней в женском СИЗО-5. Это стало известно из оглашенной характеристики экс-чиновницы, которая добивается отсрочки исполнения наказания, пишет РБК-Пермь.
Елена Лопаева получила профессию повара. Сейчас она работает на должности заведующей баней, имеет первый квалификационный разряд. Посещает кружок корреспондентов.
Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда младшему из ее четырех детей исполнится 14 лет. Суд отказал ей. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием мальчика успешно занимаются папа и бабушка. У ребенка хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.
Кассация вернула дело на новое рассмотрение.