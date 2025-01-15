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Posted 15 января, 02:04

Published 15 января, 02:04

Modified 15 января, 02:06

Updated 15 января, 02:06

Бывший вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева возглавила баню в СИЗО

Бывший вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева возглавила баню в СИЗО

15 января 2025, 02:04
Фото: properm.ru.
Экс-чиновница также посещает кружок корреспондентов.

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева заведует баней в женском СИЗО-5. Это стало известно из оглашенной характеристики экс-чиновницы, которая добивается отсрочки исполнения наказания, пишет РБК-Пермь.

Елена Лопаева получила профессию повара. Сейчас она работает на должности заведующей баней, имеет первый квалификационный разряд. Посещает кружок корреспондентов.

Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда младшему из ее четырех детей исполнится 14 лет. Суд отказал ей. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием мальчика успешно занимаются папа и бабушка. У ребенка хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.

Кассация вернула дело на новое рассмотрение.

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#Суд#Лопаева#Сизо
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