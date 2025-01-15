Бывшего вице-премьера правительства Прикамья суд отправил воспитывать детей

Posted 15 января, 13:37
Published 15 января, 13:37
Modified 15 января, 16:01
Updated 15 января, 16:01
Суд удовлетворил ходатайство осужденной за присвоение денег фонда «Содействие — XXI век» бывшей зампреда правительства Пермского края Елены Лопаевой. Она просила разрешить ей отсрочку для воспитания сына до достижения им 14 лет, сообщают журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Ранее Мотовилихинский районный суд отказал Лопаевой, отбывающей наказание в СИЗО-5, в применении отсрочки, следом ей было отказано в этом в Пермском краевом суде. Седьмой кассационный суд вернул ходатайство на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Лопаева и ее адвокаты в ходатайстве ссылались на то, что 13-летний ребенок находится на воспитании у пожилой бабушки. Работа отца ребенка связана с частыми командировками и он не может постоянно заниматься сыном.
Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда младшему из ее четырех детей исполнится 14 лет. Суд отказал ей. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием мальчика успешно занимаются папа и бабушка. У ребенка хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.