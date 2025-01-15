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Posted 15 января, 13:37

Published 15 января, 13:37

Modified 15 января, 16:01

Updated 15 января, 16:01

Бывшего вице-премьера правительства Прикамья суд отправил воспитывать детей

Бывшего вице-премьера правительства Прикамья суд отправил воспитывать детей

15 января 2025, 13:37
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Пермский краевой суд удовлетворил ходатайство бывшей высокопоставленной чиновницы Елены Лопаевой и предоставил ей отсрочку отбывания наказания.

Суд удовлетворил ходатайство осужденной за присвоение денег фонда «Содействие — XXI век» бывшей зампреда правительства Пермского края Елены Лопаевой. Она просила разрешить ей отсрочку для воспитания сына до достижения им 14 лет, сообщают журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».

Ранее Мотовилихинский районный суд отказал Лопаевой, отбывающей наказание в СИЗО-5, в применении отсрочки, следом ей было отказано в этом в Пермском краевом суде. Седьмой кассационный суд вернул ходатайство на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Лопаева и ее адвокаты в ходатайстве ссылались на то, что 13-летний ребенок находится на воспитании у пожилой бабушки. Работа отца ребенка связана с частыми командировками и он не может постоянно заниматься сыном.

Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда младшему из ее четырех детей исполнится 14 лет. Суд отказал ей. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием мальчика успешно занимаются папа и бабушка. У ребенка хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.

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#Общество#Суд#Возле кормушки#Содействие XXI век
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