Бывшего вице-премьера правительства Прикамья суд отправил воспитывать детей

Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда младшему из ее четырех детей исполнится 14 лет. Суд отказал ей. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием мальчика успешно занимаются папа и бабушка. У ребенка хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.