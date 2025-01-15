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Posted 15 января, 04:35

Published 15 января, 04:35

Modified 15 января, 04:37

Updated 15 января, 04:37

Пермский ХК «Молот» дома победил «Норильск»

Четвертая победа подряд! Пермский «Молот» обыграл «Норильск»

15 января 2025, 04:35
Фото: скриншоты видео пресс-службы ХК «Молот».

Пермский ХК «Молот» дома победил «Норильск»

Следующая игра состоится уже на выезде.

В минувший вторник, 14 января, пермский хоккейный клуб «Молот» обыграл «Норильск» в домашней серии матчей. Счет яркой и эмоциональной встречи — 3:2. Дублем в ворота противника отличился новичок нашей команды Владимир Михасенок. Еще одна шайба — дело рук Рауля Акмальдинова.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— Команда проявила характер и дух победителя — ребята просто молодцы! Из себя доставали последнее. Но так получилось в концовке, могли бы забить третий…, но это хоккей, это урок для нас. <…> Но в буллитах выиграли важные два очка, отличная серия. и спасибо нашим болельщикам, в прошлый раз после игры была очень теплая встреча, было очень много народу.

Это была четвертая победа «Молота» подряд. Сейчас команда уходит на небольшую паузу, после чего сыграет на выезде в Казани. Матч с «Барсом» состоится в воскресенье, 19 января, в 15:00 по московскому времени.

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