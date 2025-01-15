Четвертая победа подряд! Пермский «Молот» обыграл «Норильск»

Posted 15 января, 04:35
Published 15 января, 04:35
Modified 15 января, 04:37
Updated 15 января, 04:37
В минувший вторник, 14 января, пермский хоккейный клуб «Молот» обыграл «Норильск» в домашней серии матчей. Счет яркой и эмоциональной встречи — 3:2. Дублем в ворота противника отличился новичок нашей команды Владимир Михасенок. Еще одна шайба — дело рук Рауля Акмальдинова.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— Команда проявила характер и дух победителя — ребята просто молодцы! Из себя доставали последнее. Но так получилось в концовке, могли бы забить третий…, но это хоккей, это урок для нас. <…> Но в буллитах выиграли важные два очка, отличная серия. и спасибо нашим болельщикам, в прошлый раз после игры была очень теплая встреча, было очень много народу.
Это была четвертая победа «Молота» подряд. Сейчас команда уходит на небольшую паузу, после чего сыграет на выезде в Казани. Матч с «Барсом» состоится в воскресенье, 19 января, в 15:00 по московскому времени.