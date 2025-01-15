Что нам стоит всех построить. Влиятельные строители Перми — 2024

Выше всех строителей эксперты Properm.ru оценили влияние на ситуацию в регионе советника губернатора, исполнительного директора ООО «СК-Лидер» Павла Черепанова. Он вошел в топ-20 рейтинга на 16 позиции, тогда как все остальные девелоперы разместились начиная с середины восьмого десятка списка.