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Posted 15 января, 06:15

Published 15 января, 06:15

Modified 15 января, 06:15

Updated 15 января, 06:15

Что нам стоит всех построить. Влиятельные строители Перми — 2024

Что нам стоит всех построить. Влиятельные строители Перми — 2024

15 января 2025, 06:15
Фото: Изображение Midjourney.
Вышел традиционный рейтинг влиятельности по версии Properm.ru.

Самая представительная группа среди влиятельных пермяков — представители строительной элиты. Самый большой пул в группе — представители старейшего пермского застройщика ПЗСП отец и сын Николай и Алексей Демкнины и главный пиарщик компании Максим Спиридонов.

На втором месте по представительности — строительная группа ПМД, в рейтинг вошли партнеры Валерий Гараев и Олег Стародубцев.

Выше всех строителей эксперты Properm.ru оценили влияние на ситуацию в регионе советника губернатора, исполнительного директора ООО «СК-Лидер» Павла Черепанова. Он вошел в топ-20 рейтинга на 16 позиции, тогда как все остальные девелоперы разместились начиная с середины восьмого десятка списка.

Топ-менеджеров и бенефициаров еще двух строительных групп отметили наши эксперты, это владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин и гендиректор «Орсо групп» Алексей Раев.

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