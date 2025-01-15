Что нам стоит всех построить. Влиятельные строители Перми — 2024

Posted 15 января, 06:15
Published 15 января, 06:15
Modified 15 января, 06:15
Updated 15 января, 06:15
Самая представительная группа среди влиятельных пермяков — представители строительной элиты. Самый большой пул в группе — представители старейшего пермского застройщика ПЗСП отец и сын Николай и Алексей Демкнины и главный пиарщик компании Максим Спиридонов.
На втором месте по представительности — строительная группа ПМД, в рейтинг вошли партнеры Валерий Гараев и Олег Стародубцев.
Выше всех строителей эксперты Properm.ru оценили влияние на ситуацию в регионе советника губернатора, исполнительного директора ООО «СК-Лидер» Павла Черепанова. Он вошел в топ-20 рейтинга на 16 позиции, тогда как все остальные девелоперы разместились начиная с середины восьмого десятка списка.
Топ-менеджеров и бенефициаров еще двух строительных групп отметили наши эксперты, это владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин и гендиректор «Орсо групп» Алексей Раев.