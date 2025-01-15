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Posted 15 января, 07:00

Published 15 января, 07:00

Modified 15 января, 07:00

Updated 15 января, 07:00

Дамы высшего света. Кого из женщин Перми назвали самыми влиятельными

Дамы высшего света. Кого из женщин Перми назвали самыми влиятельными

15 января 2025, 07:00
Вышел традиционный рейтинг влиятельности по версии Properm.ru.

Гендерный дисбаланс, фиксируемый в российской (да и в международной) политике отразился и на результатах рейтинга влиятельности Properm.ru. Против 83 трех мужчин на пермской политической арене с успехом выступают 17 женщин.

Среди влиятельных пермячек большинство — чиновницы, два лидера политических групп — Вероника Куликова и Ксения Айтакова, одна экс-председатель суда Татьяна Мещерякова и одна промышленница Мария Коновалова.

Первой леди пермской политики уже несколько лет становится экономическая вице-премьер правительства Ольга Антипина. Номером два в топ-5 в отличие от прошлого года стала самая информированная чиновница регионального правительства Екатерина Набатова.

Далее идут многолетние участницы политэкономических партий — замруководителя администрации губернатора Мария Геворгян и министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. Завершает топ-5 влиятельных женщин депутат Госдумы Ирина Ивенских.

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