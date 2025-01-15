Даниил Суханов: В 2025 году «Профессионалитет» объединит 1450 колледжей

Алексей Уколов, директор Липецкого металлургического колледжа: «У конструктора компетенций есть ряд преимуществ: он объединяет ресурсы различных образовательных организаций и имеет большой потенциал, поскольку в его составлении участвуют представители педагогического и методического сообщества, а также работодатели, которые могут вносить свои рекомендации по доработке программ под конкретные задачи. Еще один несомненный плюс — это доступность в режиме 24/7. Вся информация находится в единой системе как в библиотеке, есть возможность ей пользоваться для составления образовательных программ — причем даже с нуля. Можно использовать готовые модули с прописанными компетенциями, что очень удобно, а также можно актуализировать информацию».