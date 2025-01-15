properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 07:55

Published 15 января, 07:55

Modified 15 января, 07:57

Updated 15 января, 07:57

Девушку, которую в Гамово выбросил из окна парень, выписывают из больницы

Девушку, которую в Гамово выбросил из окна парень, выписывают из больницы

15 января 2025, 07:55
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю..
Подросток находится в удовлетворительном состоянии.

Девочка-подросток, которую в Гамово выбросил из окна парень, выписывается из больницы сегодня, 15 января. Она находится в удовлетворительном состоянии, рассказали Properm.ru в краевом Минздраве.

Напомним, ночью 16 декабря в селе Гамово рядом с многоэтажкой нашли тело 17-летнего юноши с травмами, характерными при падении с высоты. 14-летняя девочка с аналогичными травмами была госпитализирована. Ситуацию прояснила видеозапись, которая появилась в соцсетях: на кадрах видно, что парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам.

Ранее СМИ со ссылкой на хирурга ГКБ им. Тверье Сергея Булатова писали, что у девочки-подростка диагностировали ушиб мозга, также сломаны рука и нога.

Читайте также:
В Пермском крае мужчина получил тяжелую травму на лесоповалеПермские врачи спасли мужчину с критическим поражением сердцаКак обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ в Прикамье? Ответ специалистов
#Здоровье#Чп#Выпал из окна#Здоровье детей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика