Девушку, которую в Гамово выбросил из окна парень, выписывают из больницы

Posted 15 января, 07:55
Published 15 января, 07:55
Modified 15 января, 07:57
Updated 15 января, 07:57
Девочка-подросток, которую в Гамово выбросил из окна парень, выписывается из больницы сегодня, 15 января. Она находится в удовлетворительном состоянии, рассказали Properm.ru в краевом Минздраве.
Напомним, ночью 16 декабря в селе Гамово рядом с многоэтажкой нашли тело 17-летнего юноши с травмами, характерными при падении с высоты. 14-летняя девочка с аналогичными травмами была госпитализирована. Ситуацию прояснила видеозапись, которая появилась в соцсетях: на кадрах видно, что парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам.
Ранее СМИ со ссылкой на хирурга ГКБ им. Тверье Сергея Булатова писали, что у девочки-подростка диагностировали ушиб мозга, также сломаны рука и нога.