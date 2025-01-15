Девушку, которую в Гамово выбросил из окна парень, выписывают из больницы

Напомним, ночью 16 декабря в селе Гамово рядом с многоэтажкой нашли тело 17-летнего юноши с травмами, характерными при падении с высоты. 14-летняя девочка с аналогичными травмами была госпитализирована. Ситуацию прояснила видеозапись, которая появилась в соцсетях: на кадрах видно, что парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам.