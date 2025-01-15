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Posted 15 января, 13:24

Published 15 января, 13:24

Modified 15 января, 13:26

Updated 15 января, 13:26

Самолёт из Перми до Петербурга задержался на 7 часов из-за поломки

Из Перми из-за неполадок не смог своевременно вылететь самолёт в Петербург

15 января 2025, 13:24
Фото: телеграм-канал Aviaincident.

Самолёт из Перми до Петербурга задержался на 7 часов из-за поломки

Сюжет
Аэропорт
Борт смог вылететь только через семь часов после времени по графику.

Сегодня в аэропорту Больше Савино у самолета Airbus A319 рейса Пермь — Санкт-Петербург возникли проблемы с гидросистемой. Подробности происшествия сообщаются в телеграм-канале Aviaincident.

Экипаж самолёта Airbus-319 авиакомпании «Россия» сообщил о неисправности и запросил зарулить на стоянку по причине неполадки с гидросистемой в 5:51.

В итоге рейс FV 6582, который должен был отправиться из Перми в 5:20, покинул Большое Савино в 12:26.

Сотрудник аэропорта Большое Савино Владимир Бакуменко предотвратил опасную ситуацию, которая могла произойти с самолетом, готовящемся к вылету.

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