Из Перми из-за неполадок не смог своевременно вылететь самолёт в Петербург

Posted 15 января, 13:24
Published 15 января, 13:24
Modified 15 января, 13:26
Updated 15 января, 13:26
Сегодня в аэропорту Больше Савино у самолета Airbus A319 рейса Пермь — Санкт-Петербург возникли проблемы с гидросистемой. Подробности происшествия сообщаются в телеграм-канале Aviaincident.
Экипаж самолёта Airbus-319 авиакомпании «Россия» сообщил о неисправности и запросил зарулить на стоянку по причине неполадки с гидросистемой в 5:51.
В итоге рейс FV 6582, который должен был отправиться из Перми в 5:20, покинул Большое Савино в 12:26.
Сотрудник аэропорта Большое Савино Владимир Бакуменко предотвратил опасную ситуацию, которая могла произойти с самолетом, готовящемся к вылету.