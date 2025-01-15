Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

Мужчина служил на СВО в 123-й бригаде, а в плен попал уже раненым. Состояние военнослужащего врачи как средней тяжести. У него была минно-взрывная травма правой стопы, ранение левого бедра и правой голени. В результате военнослужащему ампутировали стопу. Сейчас военнослужащий находится в Беларуси.