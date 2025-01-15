Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

Posted 15 января, 14:16
Published 15 января, 14:16
Modified 15 января, 14:17
Updated 15 января, 14:17
Во время обмена военнопленными между Россией и Украиной был освобождён военнослужащий из Прикамья. Из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко из Большой Сосновы, сообщает телеграм-канал «Комиссаръ».
Мужчина служил на СВО в 123-й бригаде, а в плен попал уже раненым. Состояние военнослужащего врачи как средней тяжести. У него была минно-взрывная травма правой стопы, ранение левого бедра и правой голени. В результате военнослужащему ампутировали стопу. Сейчас военнослужащий находится в Беларуси.
При обмене военнопленными в Россию перед Новым годом вернулись четверо пермяков. Среди вернувшихся жителей Прикамья — все контрактники. Они выходцы из Перми, Березников, Нытвы. Всего в Россию из Украины в рамках проведенного 30 декабря обмена вернулось 150 военнопленных.