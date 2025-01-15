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Posted 15 января, 14:16

Published 15 января, 14:16

Modified 15 января, 14:17

Updated 15 января, 14:17

В рамках обмена пленными в Россию вернулся военнослужащий из Прикамья

Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

15 января 2025, 14:16
Фото: Архив/ВКонтакте/Игорь Сапко..

В рамках обмена пленными в Россию вернулся военнослужащий из Прикамья

Сюжет
Военная операция на Украине
У Александра Запиченко были травмы ног и ампутирована стопа

Во время обмена военнопленными между Россией и Украиной был освобождён военнослужащий из Прикамья. Из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко из Большой Сосновы, сообщает телеграм-канал «Комиссаръ».

Мужчина служил на СВО в 123-й бригаде, а в плен попал уже раненым. Состояние военнослужащего врачи как средней тяжести. У него была минно-взрывная травма правой стопы, ранение левого бедра и правой голени. В результате военнослужащему ампутировали стопу. Сейчас военнослужащий находится в Беларуси.

При обмене военнопленными в Россию перед Новым годом вернулись четверо пермяков. Среди вернувшихся жителей Прикамья — все контрактники. Они выходцы из Перми, Березников, Нытвы. Всего в Россию из Украины в рамках проведенного 30 декабря обмена вернулось 150 военнопленных.

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#Военная операция на Украине#Сво
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