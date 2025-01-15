Как в Перми ловят тех, кто дробит бизнес и бежит от налогов. Интервью со следователем

Основная проблема — это то, что мы накладываем аресты на имущество и ищем всё, то есть у самих обвиняемых, у родственников их, у любовниц — у всех. И у организаций, напрямую им подконтрольных, аффилированных им. В частности, «Юговской», пока он не возместил недоимку, был наложен арест на счета компании. Арест наложен, организации деваться некуда, и, в любом случае, мы возмещение получим. Только тогда они платят.