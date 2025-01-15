Кошки, цапли и шмели: кто путешествовал через аэропорт Перми в 2024 году

Posted 15 января, 05:55
Published 15 января, 05:55
Modified 15 января, 05:57
Updated 15 января, 05:57
В 2024 году через международный аэропорт «Пермь» перевезли около 10 видов разных животных. Перевозить питомцев с собой можно, не нарушая правила, установленные авиакомпаний, сообщает пресс-служба аэровокзала. Другие звери и птицы могут лететь только в специальном отсеке в клетках.
В числе пассажиров в пермском аэропорту в прошлом году оказались цапли для Пермского зоопарка, мальки промысловых рыб, а также икра для разведения рыб. Кроме того, по воздуху «путешествовали» лабораторные мыши, аквариумные рыбки и даже шмели с пауками. Кроме того, авиарейсами летели собаки и кошки.
В аэропорту Перми напоминают, что при планировании путешествия нужно изучить требования к перевозке животных на сайте авиаперевозчика. Перед вылетом потребуется выполнить ряд процедур, чтобы вашего питомца допустили на борт.