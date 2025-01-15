Кошки, цапли и шмели: кто путешествовал через аэропорт Перми в 2024 году

В числе пассажиров в пермском аэропорту в прошлом году оказались цапли для Пермского зоопарка, мальки промысловых рыб, а также икра для разведения рыб. Кроме того, по воздуху «путешествовали» лабораторные мыши, аквариумные рыбки и даже шмели с пауками. Кроме того, авиарейсами летели собаки и кошки.