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Posted 15 января, 05:55

Published 15 января, 05:55

Modified 15 января, 05:57

Updated 15 января, 05:57

В аэропорту Перми рассказали, каких животных перевозили в самолетах в 2024 году

Кошки, цапли и шмели: кто путешествовал через аэропорт Перми в 2024 году

15 января 2025, 05:55
Фото: fusionbrain.ai.

В аэропорту Перми рассказали, каких животных перевозили в самолетах в 2024 году

Сюжет
Аэропорт
Правила перевозки питомцев следует уточнять в авиакомпании.

В 2024 году через международный аэропорт «Пермь» перевезли около 10 видов разных животных. Перевозить питомцев с собой можно, не нарушая правила, установленные авиакомпаний, сообщает пресс-служба аэровокзала. Другие звери и птицы могут лететь только в специальном отсеке в клетках.

В числе пассажиров в пермском аэропорту в прошлом году оказались цапли для Пермского зоопарка, мальки промысловых рыб, а также икра для разведения рыб. Кроме того, по воздуху «путешествовали» лабораторные мыши, аквариумные рыбки и даже шмели с пауками. Кроме того, авиарейсами летели собаки и кошки.

В аэропорту Перми напоминают, что при планировании путешествия нужно изучить требования к перевозке животных на сайте авиаперевозчика. Перед вылетом потребуется выполнить ряд процедур, чтобы вашего питомца допустили на борт.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Животные#Большое савино#Путешествия
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