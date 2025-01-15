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Posted 15 января, 10:47

Published 15 января, 10:47

Modified 15 января, 10:48

Updated 15 января, 10:48

В Пермском крае прогнозируют гололёд и гололедно-изморозевые отложения

На дорогах Прикамья ожидают гололёд

15 января 2025, 10:47
Фото: 1MI.

В Пермском крае прогнозируют гололёд и гололедно-изморозевые отложения

А на проводах и ветках — гололедно-изморозевые отложения

По данным Пермского ЦГМС 16 января в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, советуют в МЧС.

На следующей неделе, впервые с 10–11 октября прошлого года, на Урале ожидается арктическое вторжение. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, похолодание в Прикамье прогнозируется 20 и 21 января.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятная погода
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