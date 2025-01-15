На дорогах Прикамья ожидают гололёд

Posted 15 января, 10:47
Published 15 января, 10:47
Modified 15 января, 10:48
Updated 15 января, 10:48
По данным Пермского ЦГМС 16 января в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, советуют в МЧС.
На следующей неделе, впервые с 10–11 октября прошлого года, на Урале ожидается арктическое вторжение. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, похолодание в Прикамье прогнозируется 20 и 21 января.