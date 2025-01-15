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Posted 15 января, 10:24

Published 15 января, 10:24

Modified 15 января, 10:26

Updated 15 января, 10:26

Начальника колонии для силовиков и его подельника снова оставили в СИЗО

Начальника колонии для силовиков и его подельника снова оставили в СИЗО

15 января 2025, 10:24
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Илья Асламов и Олег Попов были задержаны в марте прошлого года по подозрению во взяточничестве.

Свердловский районный суд оставил в СИЗО бывшего начальника ИК-37 в Чусовом Илью Асламова и бизнесмена Олега Попова до 17 марта 2025 года. Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, таким образом обвиняемые в коррупции пробудут под стражей уже год, они были задержаны 17 марта 2024 года в Чусовом и этапированы в Пермь, после чего 19 марта суд отправил их в следственный изолятор.

Срок следствия по делу о взятках в ИК-37 для осужденных силовиков продлен также до 17 марта. Асламов обвиняется в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Попов считается следствием взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Оба они виновными себя не признают, их адвокаты ходатайствовали о применении более мягкой меры пресечения или залога.

Третьего обвиняемого во взятках в ИК-37, бывшего замруководителя колонии Андрея Шварева в декабре приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 миллионов. Также его лишили звания «подполковник внутренней службы». Сейчас адвокаты Шварева пытаются обжаловать приговор. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.

Глава Чусового поручился за обвиняемого во взятках экс-начальника колонии
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Прокуратура
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