Начальника колонии для силовиков и его подельника снова оставили в СИЗО

Свердловский районный суд оставил в СИЗО бывшего начальника ИК-37 в Чусовом Илью Асламова и бизнесмена Олега Попова до 17 марта 2025 года. Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, таким образом обвиняемые в коррупции пробудут под стражей уже год, они были задержаны 17 марта 2024 года в Чусовом и этапированы в Пермь, после чего 19 марта суд отправил их в следственный изолятор.