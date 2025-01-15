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Posted 15 января, 04:56

Published 15 января, 04:56

Modified 15 января, 04:58

Updated 15 января, 04:58

В Прикамье простятся с 37-летним погибшим на СВО сержантом Владимиром Гилевым

Остались дочь и жена. В деревне Верещагинского округа простятся с погибшим на СВО

15 января 2025, 04:56
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Верещагинского городского округа.

В Прикамье простятся с 37-летним погибшим на СВО сержантом Владимиром Гилевым

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина служил стрелком мотострелкового взвода.

В Верещагинском городском округе завтра, 16 января, простятся с погибшим на СВО Владимиром Гилевым. Церемония прощания начнется в 12:00 в доме культуры в деревне Кривчана, в 12:30 запланирован траурный митинг.

Владимир родился в деревне Кривчана 8 мая 1987 года, рос в многодетной семье. Окончил Кривчановскую начальную и Сепычевскую школы. Получил профессию в Верещагинском ДОСААФ. В 2005 году ушел в армию, потом работал в Перми в охране, а затем — вахтовиком в строительной сфере. Позже мужчина трудился на оборонном предприятии «Росатома» в Снежинске.

Сержант, стрелок мотострелкового взвода Владимир Гилев погиб 17 октября прошлого года. У него остались жена Марина и дочь Ольга.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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