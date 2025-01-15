Остались дочь и жена. В деревне Верещагинского округа простятся с погибшим на СВО

Posted 15 января, 04:56
Published 15 января, 04:56
Modified 15 января, 04:58
Updated 15 января, 04:58
В Верещагинском городском округе завтра, 16 января, простятся с погибшим на СВО Владимиром Гилевым. Церемония прощания начнется в 12:00 в доме культуры в деревне Кривчана, в 12:30 запланирован траурный митинг.
Владимир родился в деревне Кривчана 8 мая 1987 года, рос в многодетной семье. Окончил Кривчановскую начальную и Сепычевскую школы. Получил профессию в Верещагинском ДОСААФ. В 2005 году ушел в армию, потом работал в Перми в охране, а затем — вахтовиком в строительной сфере. Позже мужчина трудился на оборонном предприятии «Росатома» в Снежинске.
Сержант, стрелок мотострелкового взвода Владимир Гилев погиб 17 октября прошлого года. У него остались жена Марина и дочь Ольга.