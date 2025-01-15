ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерство на российском рынке

Основное внимание компании в прошлом году было сосредоточено на поставках техники для охраны границ России, в то время как инженеры продолжали развивать модельный ряд К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который стал более экономичным вариантом автомобиля КАМАЗ-54901 и предназначен для перевозок на расстояния до одной тысячи километров. Также представлены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), шасси КАМАЗ-65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).