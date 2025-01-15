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Posted 15 января, 10:51

Published 15 января, 10:51

Modified 15 января, 10:51

Updated 15 января, 10:51

ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерство на российском рынке

ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерство на российском рынке

15 января 2025, 10:51
Фото: 1MI.
Согласно данным регистраций в ГАИ, в 2024 году ПАО «КАМАЗ» реализовало 20,3 тыс. грузовиков полной массой более 14 тонн. Это позволило компании сохранить свои лидирующие позиции на российском рынке.

В сегменте от 8 до 14 тонн объем продаж увеличился до 4,15 тыс. единиц, что обеспечило ПАО «КАМАЗ» второе место после группы «ГАЗ». Интересно, что продукция компании появилась в этом сегменте относительно недавно, однако за последние три года объемы продаж выросли в четыре раза.

В 2024 году активно велись работы по обеспечению пассажирским транспортом российских регионов. Было поставлено свыше 2,2 тыс. единиц техники, включая автобусы и электробусы, что стало рекордным показателем. Цифра включает и новинки, такие как автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с функцией ночной зарядки. Об этом пишет inkazan.ru.

Основное внимание компании в прошлом году было сосредоточено на поставках техники для охраны границ России, в то время как инженеры продолжали развивать модельный ряд К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который стал более экономичным вариантом автомобиля КАМАЗ-54901 и предназначен для перевозок на расстояния до одной тысячи километров. Также представлены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), шасси КАМАЗ-65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).

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