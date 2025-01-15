Пермский штаб общественный поддержки ЕР подвел итоги года

Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Пермском крае отмечает первый год своей работы. За это время на площадке штаба было проведено более 2,1 тысячи мероприятий, которые посетили 100,5 тысячи человек.

Штаб общественной поддержки «Единой России» открылся в Перми 15 января 2024 года. На церемонии присутствовали глава региона и секретарь регионального отделения партии Дмитрий Махонин, руководитель штаба и региональной приемной, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, вице-спикер краевого парламента, первый заместитель секретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев и другие. Сейчас на базе штаба продолжает свою деятельность региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, реализуются различные партийные проекты, проводятся встречи с представителями НКО, активистами и известными жителями Пермского края, а также мастер-классы, лекции, концерты, семинары и тренинги. Для проведения таких событий в штабе созданы все условия: имеются зал для приема граждан, молодежная зона, коворкинг и спикер-зал. Команда штаба сопровождает мероприятия на всех этапах, от подготовки до проведения. Партнерами штаба за этот год стали такие организации, как Пермский филиал Российского союза боевых искусств, «Деловая Россия» Пермского края, местное отделение «Отцов России», клуб айкидо «Династия», Ассоциация ветеранов СВО, Ассоциация юристов Пермского края, Пермское отделение Российского Красного Креста, АНО «Клуб жизнелюбов» и другие. Помимо мероприятий в очном формате, значительное внимание уделяется и онлайн-мероприятиям, таким как прямые эфиры, тематические вебинары, встречи, тренинги и мастер-классы в режиме видеоконференции. За прошедший год их аудитория составила почти 670 тысяч человек. По словам Александра Бойченко, штаб стал точкой притяжения для активных жителей Пермского края, желающих участвовать в жизни региона и страны. Опыт работы региональной общественной приемной был успешно интегрирован с новыми возможностями и ресурсами, сказал он.