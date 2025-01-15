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Posted 15 января, 11:06

Published 15 января, 11:06

Modified 15 января, 11:06

Updated 15 января, 11:06

Пермяки могут подавать заявления на перерасчет имущественных налогов и НДФЛ через МФЦ

Пермяки могут подавать заявления на перерасчет имущественных налогов и НДФЛ через МФЦ

15 января 2025, 11:06
Фото: Пресс-служба МФЦ Пермского края.
Данная услуга доступна во всех отделениях «Мои документы».

Жители Пермского края теперь могут направить через МФЦ заявление о перерасчете ранее исчисленных налогов — транспортного, земельного, налога на имущество физлиц, а также НДФЛ.

Представители УФНС России по Пермскому краю уточнили, что основаниями для перерасчета могут послужить, в частности, наличие у физлица налоговой льготы, неправильно указанная сумма дохода в уведомлении и определение кадастровой стоимости недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости.

Услуга доступна в любом отделении «Мои документы». Для подачи заявления требуется предъявить паспорт, а если нет при себе документов, которые подтверждали бы наличие оснований для перерасчета, налоговый орган сделает запрос нужных сведений у других лиц или органов.

Для проверки обращения из МФЦ сотрудниками Управления ФНС предусмотрен срок 30 рабочих дней. Результаты проверки заявитель может получить в том же отделении МФЦ, через которое он направлял заявление.

В УФНС пояснили, что по результатам обращения о перерасчете суммы ранее исчисленного налога физлицу направляется уведомление о проведении перерасчета или сообщение об отказе в процедуре.

Услуги в области налогообложения входят в число наиболее востребованных среди жителей региона. В прошлом году в МФЦ поступило более 85,5 тысячи заявлений, адресованных УФНС по Пермскому краю.

Сегодня клиентам МФЦ доступны тридцать видов услуг, связанных с налогообложением. Например, прием заявлений о прекращении начисления налога на автомобиль, который был уничтожен или принудительно изъят у владельца, а также подача деклараций для получения налогового вычета или отчета о доходах. Отметим, что отчитаться о полученных в 2024 году доходах необходимо в случаях, когда налогоплательщик продал недвижимость или транспортное средство, которое находилось в его собственности менее предельного срока хранения. Помимо этого, декларация о доходах требуется при получении дорогостоящих подарков не от близких членов семьи, сдаче имущества в аренду, выигрыше в лотерею и получении других доходов, с которых не был удержан налог.

В регионе также внедрена система комплексного обслуживания субъектов МСП через МФЦ по линии УФНС. Так, через МФЦ предприниматели могут подать документы для регистрации в качестве ИП, внести изменения в учредительные документы предприятия, получить информацию из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестров налогоплательщиков и дисквалифицированных лиц, оформить ИНН, направить заявление на переход на патентную систему налогообложения.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал важность расширения функционала и технических возможностей МФЦ. По его словам, благодаря этим центрам жители региона могут получать государственные услуги быстрее и удобнее, находясь в любой точке региона.

Для получения более подробной информации об услугах МФЦ можно обратиться в контактный центр по телефону 8 800 23 43 275.

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