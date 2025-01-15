Пермяки могут подавать заявления на перерасчет имущественных налогов и НДФЛ через МФЦ

Сегодня клиентам МФЦ доступны тридцать видов услуг, связанных с налогообложением. Например, прием заявлений о прекращении начисления налога на автомобиль, который был уничтожен или принудительно изъят у владельца, а также подача деклараций для получения налогового вычета или отчета о доходах. Отметим, что отчитаться о полученных в 2024 году доходах необходимо в случаях, когда налогоплательщик продал недвижимость или транспортное средство, которое находилось в его собственности менее предельного срока хранения. Помимо этого, декларация о доходах требуется при получении дорогостоящих подарков не от близких членов семьи, сдаче имущества в аренду, выигрыше в лотерею и получении других доходов, с которых не был удержан налог.