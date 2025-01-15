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Posted 15 января, 08:35

Published 15 января, 08:35

Modified 15 января, 08:35

Updated 15 января, 08:35

Пермяки начали активно использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте

Пермяки начали активно использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте

15 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.
Цифровая экосистема МТС объявляет о первых результатах запуска решения «Умная оплата» на автотранспорте Перми. За два месяца с момента внедрения сервиса автоматической оплаты проезда ею воспользовались более 60 000 раз.

С 1 ноября 300 единиц подвижного состава МУП «ПермГорЭлектроТранс» были оснащены системой «Умной оплаты» от МТС благодаря поддержке Департамента транспорта города Перми. Совместно с разработчиком «ИТ-ЦентрСервис» МТС разработала собственное решение безналичной оплаты с использованием отечественного оборудования, в том числе с использованием нового формата ble-метки «КУВ-34», который имеет уникальный для российского рынка протокол шифрования для защиты персональных данных. Оборудование было разработано в 2023 году и прошло успешное тестирование в Перми.

В ноябре–декабре было проведено 1,5 миллиона транзакций, где более 60 000 были совершены с использованием программы для телефона. «Умная оплата» — это сервис автоматической оплаты проезда с применением QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth. Решение реализовано в формате удобного приложения, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного билета и выдать электронный билет, обеспечивая бесконтактную оплату проезда без применения валидаторов. Также запущено мобильное приложение для сотрудников контрольно-ревизионной службы.

Решение также позволяет пользоваться транспортом в бесшовном режиме — благодаря геотрекингу, пассажиры могут оплатить проезд при смене транспорта в рамках пересадочного тарифа. А система подсчёта пассажиров учитывает льготные категории граждан и определяет не оплативших проезд, напоминая пассажирам о необходимости зарегистрировать поездку.

«Мы продолжаем внедрять современные технологии в жизнь не только клиентов МТС, но и всех жителей Пермского края. Наше цифровое решение, запущенное в общественном транспорте Прикамья, призвано в первую очередь обеспечить комфорт пассажирам и водителю. Достаточно сесть на нужный маршрут, а всё остальное система сделает за вас. Проект „Умная оплата“ также реализован в Калужской, Смоленской и Новгородской областях. А в ЯНАО, например, не так давно мы оборудовали автобусы системой видеоаналитики пассажиропотока», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Также в рамках проекта МТС реализовала дополнительные меры социальной поддержки жителям Пермского края. Совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края и при участии Администрации г. Перми был запущен региональный социальный проездной документ школьника, доступный всем членам многодетных и малоимущих семей. В 605 школах Перми и Пермского края было выпущено 40 000 физических льготных карт без привлечения бюджетных средств.

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