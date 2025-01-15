Пермяки начали активно использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте

Posted 15 января, 08:35
Published 15 января, 08:35
Modified 15 января, 08:35
Updated 15 января, 08:35
С 1 ноября 300 единиц подвижного состава МУП «ПермГорЭлектроТранс» были оснащены системой «Умной оплаты» от МТС благодаря поддержке Департамента транспорта города Перми. Совместно с разработчиком «ИТ-ЦентрСервис» МТС разработала собственное решение безналичной оплаты с использованием отечественного оборудования, в том числе с использованием нового формата ble-метки «КУВ-34», который имеет уникальный для российского рынка протокол шифрования для защиты персональных данных. Оборудование было разработано в 2023 году и прошло успешное тестирование в Перми.
В ноябре–декабре было проведено 1,5 миллиона транзакций, где более 60 000 были совершены с использованием программы для телефона. «Умная оплата» — это сервис автоматической оплаты проезда с применением QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth. Решение реализовано в формате удобного приложения, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного билета и выдать электронный билет, обеспечивая бесконтактную оплату проезда без применения валидаторов. Также запущено мобильное приложение для сотрудников контрольно-ревизионной службы.
Решение также позволяет пользоваться транспортом в бесшовном режиме — благодаря геотрекингу, пассажиры могут оплатить проезд при смене транспорта в рамках пересадочного тарифа. А система подсчёта пассажиров учитывает льготные категории граждан и определяет не оплативших проезд, напоминая пассажирам о необходимости зарегистрировать поездку.
«Мы продолжаем внедрять современные технологии в жизнь не только клиентов МТС, но и всех жителей Пермского края. Наше цифровое решение, запущенное в общественном транспорте Прикамья, призвано в первую очередь обеспечить комфорт пассажирам и водителю. Достаточно сесть на нужный маршрут, а всё остальное система сделает за вас. Проект „Умная оплата“ также реализован в Калужской, Смоленской и Новгородской областях. А в ЯНАО, например, не так давно мы оборудовали автобусы системой видеоаналитики пассажиропотока», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Также в рамках проекта МТС реализовала дополнительные меры социальной поддержки жителям Пермского края. Совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края и при участии Администрации г. Перми был запущен региональный социальный проездной документ школьника, доступный всем членам многодетных и малоимущих семей. В 605 школах Перми и Пермского края было выпущено 40 000 физических льготных карт без привлечения бюджетных средств.