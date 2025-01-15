Пермяки начали активно использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте

В ноябре–декабре было проведено 1,5 миллиона транзакций, где более 60 000 были совершены с использованием программы для телефона. «Умная оплата» — это сервис автоматической оплаты проезда с применением QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth. Решение реализовано в формате удобного приложения, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного билета и выдать электронный билет, обеспечивая бесконтактную оплату проезда без применения валидаторов. Также запущено мобильное приложение для сотрудников контрольно-ревизионной службы.