Первое с начала осени арктическое вторжение придет в Пермский край

Синоптики обращают внимание, что прогнозы на 6-7 суток носят предварительный характер. Согласно им, арктическое вторжение не продлится долго и вряд ли принесет в Пермский край серьезное похолодание. Исключением могут стать только северные районы региона. Но изменившиеся метеоусловия могут положить начало более долгосрочному изменению циркуляции воздуха. Это приведет к завершению аномально теплого периода, который продолжается пятый месяц подряд.