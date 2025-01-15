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Posted 15 января, 06:42

Published 15 января, 06:42

Modified 15 января, 06:44

Updated 15 января, 06:44

В Пермском крае 20–21 января ожидается арктическое вторжение

Первое с начала осени арктическое вторжение придет в Пермский край

15 января 2025, 06:42
Фото: properm.ru.

В Пермском крае 20–21 января ожидается арктическое вторжение

Этой зимой в регионе прошло уже несколько оттепелей.

На следующей неделе, впервые с 10–11 октября прошлого года, на Урале ожидается арктическое вторжение. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, похолодание в Прикамье прогнозируется 20 и 21 января.

Синоптики обращают внимание, что прогнозы на 6-7 суток носят предварительный характер. Согласно им, арктическое вторжение не продлится долго и вряд ли принесет в Пермский край серьезное похолодание. Исключением могут стать только северные районы региона. Но изменившиеся метеоусловия могут положить начало более долгосрочному изменению циркуляции воздуха. Это приведет к завершению аномально теплого периода, который продолжается пятый месяц подряд.

В прошлые выходные в Перми из-за аномального потепления закрывали главный ледовый городок на эспланаде.

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#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Морозы#Арктическое вторжение
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