Первое с начала осени арктическое вторжение придет в Пермский край

Posted 15 января, 06:42
Published 15 января, 06:42
Modified 15 января, 06:44
Updated 15 января, 06:44
На следующей неделе, впервые с 10–11 октября прошлого года, на Урале ожидается арктическое вторжение. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, похолодание в Прикамье прогнозируется 20 и 21 января.
Синоптики обращают внимание, что прогнозы на 6-7 суток носят предварительный характер. Согласно им, арктическое вторжение не продлится долго и вряд ли принесет в Пермский край серьезное похолодание. Исключением могут стать только северные районы региона. Но изменившиеся метеоусловия могут положить начало более долгосрочному изменению циркуляции воздуха. Это приведет к завершению аномально теплого периода, который продолжается пятый месяц подряд.
В прошлые выходные в Перми из-за аномального потепления закрывали главный ледовый городок на эспланаде.