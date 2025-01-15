Проект современного межвузовского кампуса в Перми получил разрешение на строительство

Сейчас по нацпроекту в России проектируют и строят 17 подобных студенческих городков. Планируется, что к 2030 году в стране будет 25 кампусов, а к 2036 — уже 40. Кампусы помогут студентам и ученым обмениваться знаниями, участвовать в международных исследовательских инициативах, а также получать доступ к передовым технологиям и современным научным лабораториям.