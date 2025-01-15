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Posted 15 января, 09:53

Published 15 января, 09:53

Modified 15 января, 09:55

Updated 15 января, 09:55

Проект современного межвузовского кампуса в Перми получил разрешение на строительство

Проект современного межвузовского кампуса в Перми получил разрешение на строительство

15 января 2025, 09:53
Фото: проект будущего кампуса.
Кампус позволит готовить высококвалифицированные кадры для развития экономики Прикамья.

Власти разрешили строительство межвузовского многофункционального кампуса в Перми. Соответствующее разрешение выдало министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В конце декабря минувшего года проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кампус будет включать в себя гостиницы для проживания 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторный комплекс с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и конгресс-холл с пешеходной галереей. На первом этапе строители проведут работы по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов.

Сейчас завершена большая часть работ, не требующих разрешения на строительство. Это стало возможным благодаря сотрудничеству правительства Пермского края, Дирекции межвузовского кампуса и компании-концессионера ООО «Кампус Парма». Концессионер заключил договоры строительного контроля и технадзора, также привлечен генеральный подрядчик стройки — ООО «Эталонпромстрой».

Межвузовский кампус «Будущее Пармы» появится на правом берегу Перми в микрорайоне Камская долина. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина по созданию сети современных кампусов, а также при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». С этого года федеральный проект воплощают в жизнь благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».

Восемь вузов-бенефициаров кампуса совместно с региональным правительством и ведущими предприятиями развивают пять главных научно-технологических направлений: «Здоровье Пармы», «Недра Пармы», «Технологии Пармы», «Пространство Пармы» и «Душа Пармы». Это позволит решать отраслевые вопросы и взращивать высококвалифицированных специалистов для развития экономики нашего края.

Важно добавить, что часть объектов в кампусе будет открыта для всех пермяков и гостей столицы Прикамья. К таковым относятся Конгресс-холл, ФОК, а также прогулочные пространства, зоны отдыха и уличные спортивные площадки. Глава Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что основной задачей при создании проекта кампуса является создание функциональных пространств для различных целей, а также благоустройство территории.

Сейчас по нацпроекту в России проектируют и строят 17 подобных студенческих городков. Планируется, что к 2030 году в стране будет 25 кампусов, а к 2036 — уже 40. Кампусы помогут студентам и ученым обмениваться знаниями, участвовать в международных исследовательских инициативах, а также получать доступ к передовым технологиям и современным научным лабораториям.

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